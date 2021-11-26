Жизнь
Спорт
Культура
Жизнь
Спорт
Культура
Экономика
Материалы
Технологии
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Футбол
Матчи
Результаты
Таблица
Календарь
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Карим Бензема
Илья Садыгов
Неймар Да Силва
Артем Дзюба
Самуэль Чуквуэзе
Марк Нобл
Роберто Фирмино
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Россия
Китай
Нидерланды
Италия
Иран
США
СССР
Англия
Франция
Дания
Никарагуа
Спартак
Зенит
ЦСКА
Барселона
Челси
Локомотив
Ливерпуль
Химки
Вильярреал
Манчестер Сити
Алания
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок Африки
ФНЛ
Лига чемпионов
РПЛ
Спартак
Криштиану Роналду
Россия
Евро-2020
ЧМ-2022
Лионель Месси
АПЛ
Лига Европы
Карим Бензема
Зенит
Музыка
Материалы
Новости
География
Материалы
MMA
Материалы
Новости
Бокс
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Космос
Материалы
ЧГК
Новости
Материалы
Фигурное катание
Новости
Материалы
Политика
Новости
Материалы
Баскетбол
Новости
Материалы
Формула 1
Материалы
Новости
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Новости
Материалы
Водные виды
Материалы
Новости
Литература
Материалы
Медицина
Материалы
Новости
Волейбол
Материалы
Новости
Олимпиада
Расписание
Новости
Медали
Материалы
Виды спорта
Коронавирус
Материалы
Новости
Одежда
Материалы
Новости
Живопись
Материалы
Стендап
Материалы
Новости
Игры
Материалы
Ютуб и тв
Материалы
Формула 1
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Литература
Медицина
Волейбол
Олимпиада
Коронавирус
Одежда
Живопись
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Ютуб и тв
Лента
Таблица
Результаты
Календарь
Статистика
Материалы
Новости
Главная
Футбол
Турниры
Лига конференций
Поделиться:
Лига конференций
Дата основания
2021 г.
Место проведения
Европа
Поделиться:
Лента
Таблица
Результаты
Календарь
Статистика
Материалы
Новости
Материалы
Финальная жеребьевка всех еврокубков: Лига чемпионов, Лига Европа, Лига конференций
#Лига чемпионов
18 марта, 12:45
Сборная России по футболу исключена из турниров ФИФА и УЕФА. Они организуют чемпионат мира, Лигу чемпионов и Лигу Европы
#Россия
28 февраля, 20:47
Игрок «Омонии» забил со своей половины поля (~50 метров) в еврокубках. Год назад он сделал то же самое 🤯🤯🤯
#Лига конференций УЕФА
26 ноября 2021, 02:35
Сенсация недели: норвежский клуб хлопнул «Рому» Моуринью 6:1. Играли за Полярным кругом, на воротах россиянин
#Буде-Глимт
21 октября 2021, 23:18
Фанаты заполярного клуба в Норвегии размахивают огромной зубной щеткой. Традиции уже полвека
#Буде-Глимт
21 октября 2021, 21:09
Красота еврокубков – в огненном выезде фанатов из Германии. Зажгли целую трибуну 🔥
#Лига конференций УЕФА
17 сентября 2021, 11:26
Как вы отпразднуете первый гол в клубе? Шомуродов в «Роме» посвятил его бабушке – в честь дня рождения 🧡
#Эльдор Шомуродов
20 августа 2021, 12:36
Все-все про формат нового турнира Лига конференций. Кто и откуда туда попадает. Как он изменит все еврокубки
#Лига конференций УЕФА
14 мая 2021, 20:12
Россия падает в рейтинге коэффициентов УЕФА. Как вообще работает этот рейтинг? Сколько времени подниматься обратно? На что влияет место в нем?
#РПЛ
18 августа 2021, 19:20
В матчах русских клубов в ЛК были замены вратарей перед пенальти. Одна оказалась бесполезной, другая – оставила турнир без наших
#Сочи
13 августа 2021, 01:10
Очередная тоска из-за русского футбола: «Рубин» вылетел от дебютанта еврокубков, а Слуцкий валится в квалификации уже с пятым клубом
#Рубин
12 августа 2021, 23:10
Убийственные 15 минут «Рубина» в овертайме: удаление, пропущенный гол, незабитый пенальти и вылет из еврокубков
#Рубин
12 августа 2021, 22:00
У «Рубина» из-за дождя отклеивались буквы на форме. Игроки вышли с нарисованными номерами – судья отправил переодеваться
#Рубин
05 августа 2021, 23:33
Так, что теперь по еврокубкам от России после победы «Локо» в Кубке? Все расклады очень коротко
#Лига Европы
12 мая 2021, 22:35