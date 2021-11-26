Лига конференций

Дата основания
2021 г.
Место проведения
Европа
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Финальная жеребьевка всех еврокубков: Лига чемпионов, Лига Европа, Лига конференций
#Лига чемпионов
Сборная России по футболу исключена из турниров ФИФА и УЕФА. Они организуют чемпионат мира, Лигу чемпионов и Лигу Европы
#Россия
Игрок «Омонии» забил со своей половины поля (~50 метров) в еврокубках. Год назад он сделал то же самое 🤯🤯🤯
#Лига конференций УЕФА
Сенсация недели: норвежский клуб хлопнул «Рому» Моуринью 6:1. Играли за Полярным кругом, на воротах россиянин
#Буде-Глимт
Фанаты заполярного клуба в Норвегии размахивают огромной зубной щеткой. Традиции уже полвека
#Буде-Глимт
Красота еврокубков – в огненном выезде фанатов из Германии. Зажгли целую трибуну 🔥
#Лига конференций УЕФА
Как вы отпразднуете первый гол в клубе? Шомуродов в «Роме» посвятил его бабушке – в честь дня рождения 🧡
#Эльдор Шомуродов
Все-все про формат нового турнира Лига конференций. Кто и откуда туда попадает. Как он изменит все еврокубки
#Лига конференций УЕФА
Россия падает в рейтинге коэффициентов УЕФА. Как вообще работает этот рейтинг? Сколько времени подниматься обратно? На что влияет место в нем?
#РПЛ
В матчах русских клубов в ЛК были замены вратарей перед пенальти. Одна оказалась бесполезной, другая – оставила турнир без наших
#Сочи
Очередная тоска из-за русского футбола: «Рубин» вылетел от дебютанта еврокубков, а Слуцкий валится в квалификации уже с пятым клубом
#Рубин
Убийственные 15 минут «Рубина» в овертайме: удаление, пропущенный гол, незабитый пенальти и вылет из еврокубков
#Рубин
У «Рубина» из-за дождя отклеивались буквы на форме. Игроки вышли с нарисованными номерами – судья отправил переодеваться
#Рубин
Так, что теперь по еврокубкам от России после победы «Локо» в Кубке? Все расклады очень коротко
#Лига Европы