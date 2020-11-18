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Все о матче Сербия – Россия: где смотреть, что почитать, о чем знать
#Россия
18 ноября 2020, 11:10
До 88-й минуты на Евро выходили Исландия, Шотландия и Словакия. Что было дальше – выход Венгрии и два овертайма
#Евро-2020
13 ноября 2020, 00:56
Жуткое в стыковой игре: вратарь Венгрии выпустил мяч в ворота. Как Филимонов
#Петер Гулачи
13 ноября 2020, 00:15
Почему Россия поплыла после 3:0 и чуть не упустила победу
1
#Россия
06 сентября 2020, 21:41
1
19-летний пацан – звезда Венгрии. Занимался в футбольной школе отца, забивает штрафные, дороже всех в сборной
1
#Доминик Собослаи
06 сентября 2020, 15:00
1
Сегодня Венгрия – Россия. Главное по матчу
#Россия
06 сентября 2020, 13:15
Новый состав России: есть два человека без клуба и Мостовой (41 минута в этом сезоне) – но нет Соболева
#Россия
25 августа 2020, 16:55
Интересное о соперниках России. В директора Сербии стреляли, турки хитрят с высотой поля дома, тренер Венгрии тащит игроков 30+
#Лига наций
04 марта 2020, 00:00
#
новости спорта
Австрия, Венгрия, Чехия и Уэльс вышли в элитный дивизион Лиги наций. Вылетели Швеция, Исландия и Босния
19 ноября 2020, 11:06
Сборная России в 2020 году: шесть матчей без побед, 14 пропущенных голов
19 ноября 2020, 00:45
Сборная России сохранила первое место в группе Лиги наций
16 ноября 2020, 00:58
Из квалификационной группы Е на Евро-2020 вышло четыре команды – все кроме Азербайджана
13 ноября 2020, 11:29
Шотландия стала последним финалистом Евро-2020
13 ноября 2020, 01:22
Венгрия вышла на Евро-2020, хотя проигрывала до 88-й минуты
13 ноября 2020, 00:37
Жирков – второй в списке самых возрастных футболистов сборной России
15 октября 2020, 09:57
Россия прервала серию из 14 голевых матчей подряд
14 октября 2020, 23:44