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Жирона VS Барселона
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Жирона - Барселона: 27 января 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Жирона
Жирона
0:2
Жирона - Барселона: 27 января 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Барселона
Барселона
Примера, 21 тур
Примера,
21 тур
Испания
27 янв. 2019, 18:15 МСК
27.01.2019, 18:15 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Жирона
мин
1
Хуан Карлос
Хуан Карлос
4
Рамальо
Хонас Рамальо
5
Алкала
Педро Алкала
22
Санчес
Хосабед Санчес
6
Гранель
Алекс Гранель
25
Брэндон
Брэндон
21
Гальяр
Алекс Гальяр
Запасные
31
Мартинес
Карлос Мартинес
-
3
Мохика
Йохан Мохика
-
15
Хуанпе
Хуанпе
-
10
Гарсия
Борха Гарсия
-
24
Гумбау
Жерар Гумбау
-
Барселона
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
18
Альба
Жорди Альба
15
Лангле
Клеман Лангле
28
Мингеса
Оскар Мингеса
2
Дест
Серджино Дест
5
Бускетс
Серхио Бускетс
21
де Йонг
Френки де Йонг
16
Педри
Педри
11
Дембеле
Усман Дембеле
10
Месси
Лионель Месси
7
Гризманн
Антуан Гризманн
Запасные
13
Нето
Нето
-
36
Тенас
Арнау Тенас
-
23
Умтити
Самуэль Умтити
-
24
Фирпо
Хуниор Фирпо
-
4
Араухо
Рональд Араухо
-
8
Пьянич
Миралем Пьянич
-
12
Пуч
Рики Пуч
-
19
Фернандес
Матеус Фернандес
-
27
Мориба
Илаш Мориба
-
9
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
-
17
Тринкау
Тринкау
-
События
Матч окончен 0:2
Прошлые матчи
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
18:15
Жирона
0 : 2
Барселона
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
18:15
Жирона
0
Барселона
2
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
21:45
Барселона
2 : 2
Жирона
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
21:45
Барселона
2
Жирона
2
24.02.2018
24 февр. 2018
сб
22:45
Барселона
6 : 1
Жирона
24.02.2018
24 февр. 2018
сб
22:45
Барселона
6
Жирона
1
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
21:45
Жирона
0 : 3
Барселона
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
21:45
Жирона
0
Барселона
3
Новости
Первый матч Месси за «Барсу» длился всего 8 минут. Зато он ждал его 11 месяцев и наслушался протестов соперника
#Лионель Месси
22 марта, 15:58
«Барселона» играла лучше той, что вынесла 6:1 «ПСЖ» – это говорят цифры. Но забила в шесть раз меньше
#Барселона
11 марта, 01:27
🚀 Что за нереальная красота от Месси – грохнул издали без шансов для Наваса. А потом не забил ему пенальти
#Лионель Месси
11 марта, 00:00
Фанат «ПСЖ» арендовал номер в отеле, где ночевала «Барса». И врубил пожарную тревогу в пять утра
#ПСЖ
10 марта, 20:05
Лапорта – новый старый президент «Барселоны». Что будет дальше?
1
#Жоан Лапорта
08 марта, 15:02
1
#
Новости матча
Месси повторил достижение Хави по матчам за «Барселону». Следующая игра станет рекордной в истории клуба
15 марта, 23:49
Месси и Роналду не сыграют в четвертьфинале ЛЧ впервые за 16 лет
11 марта, 10:38
«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов. «ПСЖ» – в 1/4
11 марта, 00:53
Месси впервые в сезоне забил не с пенальти. А потом – не реализовал пенальти
11 марта, 00:02
Прогноз на матч «ПСЖ» – «Барселона»
10 марта, 16:52
Где смотреть матч «ПСЖ» – «Барселона»
10 марта, 16:49
Неймар не сыграет с «Барселоной» в ответной игре. Это его пятый пропуск матча 1/8 финала ЛЧ после перехода в «ПСЖ»
09 марта, 14:00
Лапорта снова стал президентом «Барселоны». При нем клуб четырежды выигрывал Примеру и дважды Лигу чемпионов
08 марта, 09:15