Жирона - Барселона: 27 января 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Жирона
Жирона
0:2

Жирона - Барселона: 27 января 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Барселона
Барселона
Примера, 21 тур

Примера,

21 тур

Испания
27 янв. 2019, 18:15 МСК
27.01.2019, 18:15 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Жирона
мин
1
Хуан Карлос
Хуан Карлос
4
Рамальо
Хонас Рамальо
5
Алкала
Педро Алкала
22
Санчес
Хосабед Санчес
6
Гранель
Алекс Гранель
25
Брэндон
Брэндон
21
Гальяр
Алекс Гальяр
Запасные
31
Мартинес
Карлос Мартинес
-
3
Мохика
Йохан Мохика
-
15
Хуанпе
Хуанпе
-
10
Гарсия
Борха Гарсия
-
24
Гумбау
Жерар Гумбау
-
Барселона
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
18
Альба
Жорди Альба
15
Лангле
Клеман Лангле
28
Мингеса
Оскар Мингеса
2
Дест
Серджино Дест
5
Бускетс
Серхио Бускетс
21
де Йонг
Френки де Йонг
16
Педри
Педри
11
Дембеле
Усман Дембеле
10
Месси
Лионель Месси
7
Гризманн
Антуан Гризманн
Запасные
13
Нето
Нето
-
36
Тенас
Арнау Тенас
-
23
Умтити
Самуэль Умтити
-
24
Фирпо
Хуниор Фирпо
-
4
Араухо
Рональд Араухо
-
8
Пьянич
Миралем Пьянич
-
12
Пуч
Рики Пуч
-
19
Фернандес
Матеус Фернандес
-
27
Мориба
Илаш Мориба
-
9
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
-
17
Тринкау
Тринкау
-

События

Матч окончен 0:2

Прошлые матчи

27.01.2019 27 янв. 2019 вс 18:15
Жирона
0 : 2
Барселона
27.01.2019 27 янв. 2019 вс 18:15
Жирона
0
Барселона
2
23.09.2018 23 сент. 2018 вс 21:45
Барселона
2 : 2
Жирона
23.09.2018 23 сент. 2018 вс 21:45
Барселона
2
Жирона
2
24.02.2018 24 февр. 2018 сб 22:45
Барселона
6 : 1
Жирона
24.02.2018 24 февр. 2018 сб 22:45
Барселона
6
Жирона
1
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 21:45
Жирона
0 : 3
Барселона
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 21:45
Жирона
0
Барселона
3

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1
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11 марта, 10:38
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11 марта, 00:53
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11 марта, 00:02
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10 марта, 16:49
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