Жирона - Барселона: 23 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Жирона
Жирона
0:3

Жирона - Барселона: 23 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Барселона
Барселона
Примера, 6 тур

Примера,

Испания
23 сент. 2017, 21:45 МСК
23.09.2017, 21:45 МСК
суббота
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Матч окончен 0:3
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

27.01.2019 27 янв. 2019 вс 18:15
Жирона
0 : 2
Барселона
27.01.2019 27 янв. 2019 вс 18:15
Жирона
0
Барселона
2
23.09.2018 23 сент. 2018 вс 21:45
Барселона
2 : 2
Жирона
23.09.2018 23 сент. 2018 вс 21:45
Барселона
2
Жирона
2
24.02.2018 24 февр. 2018 сб 22:45
Барселона
6 : 1
Жирона
24.02.2018 24 февр. 2018 сб 22:45
Барселона
6
Жирона
1
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 21:45
Жирона
0 : 3
Барселона
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 21:45
Жирона
0
Барселона
3

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