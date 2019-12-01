Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Кутепов 21
1:0
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 18 тур

РПЛ,

18 тур

Россия
1 дек. 2019, 19:00 МСК
1.12.2019, 19:00 МСК
воскресенье
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
41
Кержаков
Михаил Кержаков
90
3
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос
90
6
Иванович
Бранислав Иванович
90
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
39
Караваев
Вячеслав Караваев
90
17
Шатов
Олег Шатов
56
16
Барриос
Вильмар Барриос
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
90
22
Дзюба
Артем Дзюба
90
7
Азмун
Сердар Азмун
63
Запасные
78
Васютин
Александр Васютин
86
Рыбиков
Николай Рыбиков
19
Смольников
Игорь Смольников
87
Прохин
Данила Прохин
4
Осорио
Йордан Осорио
21
Ерохин
Александр Ерохин
20
Мак
Роберт Мак
19
Сутормин
Алексей Сутормин
8
Краневиттер
Матиас Краневиттер
38
Мусаев
Леон Мусаев
Спартак
мин
98
Максименко
Александр Максименко
90
6
Айртон
Айртон
54
29
Кутепов
Илья Кутепов
21'
21'
46
14
Джикия
Георгий Джикия
90
2
Жиго
Самуэль Жиго
90
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
26
Умяров
Наиль Умяров
90
33
Крал
Алекс Крал
73
10
Бакаев
Зелимхан Бакаев
90
22
Понсе
Эсекьель Понсе
90
11
Ларссон
Джордан Ларссон
90
Запасные
32
Ребров
Артем Ребров
38
Ещенко
Андрей Ещенко
56
Гапонов
Илья Гапонов
92
Рассказов
Николай Рассказов
49
Джано
Джано
20
Шюррле
Андре Шюррле
19
Мирзов
Резиуан Мирзов
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
87
Бакаев
Солтмурад Бакаев
8
Тиль
Гус Тиль
21
Баду
Малколм Баду