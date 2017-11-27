Матч завершен
Спартак
Москва
Самедов 19
Адриано 30
Пашалич 90
3:1
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Кришито 35
РПЛ, 18 тур

РПЛ,

18 тур

Россия
27 нояб. 2017, 19:30 МСК
27.11.2017, 19:30 МСК
понедельник
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
57
Селихов
Александр Селихов
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
16
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
14
Джикия
Георгий Джикия
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
10
Промес
Квинси Промес
90
11
Фернандо
Фернандо
90
8
Глушаков
Денис Глушаков
90
19
Самедов
Александр Самедов
19'
19'
46
12
Адриано
Луис Адриано
30'
30'
75
9
Зе Луиш
Зе Луиш
90
Запасные
32
Ребров
Артем Ребров
98
Максименко
Александр Максименко
29
Кутепов
Илья Кутепов
3
Петкович
Марко Петкович
92
Рассказов
Николай Рассказов
71
Попов
Ивелин Попов
53
Самсонов
Артем Самсонов
47
Зобнин
Роман Зобнин
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
78
Бакаев
Зелимхан Бакаев
50
Пашалич
Марио Пашалич
90'
99
Роша
Педро Роша
Зенит
мин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
90
4
Кришито
Доменико Кришито
35'
35'
90
60
Иванович
Бранислав Иванович
90
30
Маммана
Эмануэль Маммана
90
19
Смольников
Игорь Смольников
65
18
Жирков
Юрий Жирков
90
8
Краневиттер
Матиас Краневиттер
34
14
Кузяев
Далер Кузяев
90
5
Паредес
Леандро Паредес
90
7
Полоз
Дмитрий Полоз
80
9
Кокорин
Александр Кокорин
90
Запасные
47
Кержаков
Михаил Кержаков
71
Бабурин
Егор Бабурин
82
Терентьев
Денис Терентьев
50
Карпов
Максим Карпов
23
Мевля
Миха Мевля
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
89
Ерохин
Александр Ерохин
55
Капленко
Кирилл Капленко
10
Ригони
Эмилиано Ригони
22
Дзюба
Артем Дзюба
11
Дриусси
Себастьян Дриусси