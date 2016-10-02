Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Кришито 20
Дзюба 33
Витсель 61
Жулиано 87
4:2
Матч завершен
Спартак
Москва
Боккетти 28
Зе Луиш 37
РПЛ, 9 тур

РПЛ,

9 тур

Россия
2 окт. 2016, 16:30 МСК
2.10.2016, 16:30 МСК
воскресенье
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
90
18
Жирков
Юрий Жирков
88
4
Кришито
Доменико Кришито
20'
20'
90
13
Нету
Луиш Нету
90
19
Смольников
Игорь Смольников
90
29
Мак
Роберт Мак
76
21
Хави Гарсия
Хави Гарсия
82
28
Витсель
Аксель Витсель
61'
61'
90
7
Жулиано
Жулиано
87'
87'
90
9
Кокорин
Александр Кокорин
90
22
Дзюба
Артем Дзюба
33'
33'
90
Запасные
83
Обухов
Игорь Обухов
41
Кержаков
Михаил Кержаков
2
Анюков
Александр Анюков
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
23
Чернов
Евгений Чернов
14
Юсупов
Артур Юсупов
8
Маурисио
Маурисио
15
Могилевец
Павел Могилевец
11
Кержаков
Александр Кержаков
Спартак
мин
32
Ребров
Артем Ребров
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
16
Боккетти
Сальваторе Боккетти
28'
28'
90
18
Кутепов
Илья Кутепов
90
33
Маурисио
Маурисио
90
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
8
Глушаков
Денис Глушаков
90
11
Фернандо
Фернандо
90
71
Попов
Ивелин Попов
70
10
Промес
Квинси Промес
90
9
Зе Луиш
Зе Луиш
37'
37'
90
Запасные
1
Песьяков
Сергей Песьяков
35
Таски
Сердар Таски
45
Пуцко
Александр Пуцко
64
Кутин
Денис Кутин
7
Джано
Джано
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
69
Давыдов
Денис Давыдов