Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Англия
Ирландия
Белоруссия
Португалия
Косово
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Зальцбург
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Кокорин 36
Ерохин 45
Кришито 57
Кузяев 63
Ребров 77
5:1
Матч завершен
Спартак
Москва
Промес 71
РПЛ, 4 тур
РПЛ,
4 тур
Россия
6 авг. 2017, 20:00 МСК
6.08.2017, 20:00 МСК
воскресенье
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
90
4
Кришито
Доменико Кришито
57'
57'
90
60
Иванович
Бранислав Иванович
90
30
Маммана
Эмануэль Маммана
90
19
Смольников
Игорь Смольников
90
9
Кокорин
Александр Кокорин
36'
36'
87
14
Кузяев
Далер Кузяев
63'
63'
76
89
Ерохин
Александр Ерохин
45'
45'
90
5
Паредес
Леандро Паредес
90
17
Шатов
Олег Шатов
80
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
90
Запасные
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
41
Кержаков
Михаил Кержаков
18
Жирков
Юрий Жирков
49
Терентьев
Денис Терентьев
13
Нету
Луиш Нету
50
Карпов
Максим Карпов
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
7
Жулиано
Жулиано
22
Дзюба
Артем Дзюба
14
Полоз
Дмитрий Полоз
Спартак
мин
32
Ребров
Артем Ребров
77'
77'
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
16
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
14
Джикия
Георгий Джикия
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
10
Промес
Квинси Промес
71'
71'
90
11
Фернандо
Фернандо
90
8
Глушаков
Денис Глушаков
90
71
Попов
Ивелин Попов
58
19
Самедов
Александр Самедов
72
12
Адриано
Луис Адриано
90
Запасные
81
Щербаков
Юрий Щербаков
98
Максименко
Александр Максименко
35
Таски
Сердар Таски
29
Кутепов
Илья Кутепов
3
Петкович
Марко Петкович
17
Тигиев
Георгий Тигиев
7
Джано
Джано
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
78
Бакаев
Зелимхан Бакаев
50
Пашалич
Марио Пашалич
9
Зе Луиш
Зе Луиш