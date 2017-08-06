Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Кокорин 36
Ерохин 45
Кришито 57
Кузяев 63
Ребров 77
5:1
Матч завершен
Спартак
Москва
Промес 71
РПЛ, 4 тур

РПЛ,

4 тур

Россия
6 авг. 2017, 20:00 МСК
6.08.2017, 20:00 МСК
воскресенье
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
90
4
Кришито
Доменико Кришито
57'
57'
90
60
Иванович
Бранислав Иванович
90
30
Маммана
Эмануэль Маммана
90
19
Смольников
Игорь Смольников
90
9
Кокорин
Александр Кокорин
36'
36'
87
14
Кузяев
Далер Кузяев
63'
63'
76
89
Ерохин
Александр Ерохин
45'
45'
90
5
Паредес
Леандро Паредес
90
17
Шатов
Олег Шатов
80
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
90
Запасные
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
41
Кержаков
Михаил Кержаков
18
Жирков
Юрий Жирков
49
Терентьев
Денис Терентьев
13
Нету
Луиш Нету
50
Карпов
Максим Карпов
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
7
Жулиано
Жулиано
22
Дзюба
Артем Дзюба
14
Полоз
Дмитрий Полоз
Спартак
мин
32
Ребров
Артем Ребров
77'
77'
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
16
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
14
Джикия
Георгий Джикия
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
10
Промес
Квинси Промес
71'
71'
90
11
Фернандо
Фернандо
90
8
Глушаков
Денис Глушаков
90
71
Попов
Ивелин Попов
58
19
Самедов
Александр Самедов
72
12
Адриано
Луис Адриано
90
Запасные
81
Щербаков
Юрий Щербаков
98
Максименко
Александр Максименко
35
Таски
Сердар Таски
29
Кутепов
Илья Кутепов
3
Петкович
Марко Петкович
17
Тигиев
Георгий Тигиев
7
Джано
Джано
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
78
Бакаев
Зелимхан Бакаев
50
Пашалич
Марио Пашалич
9
Зе Луиш
Зе Луиш