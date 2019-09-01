Матч завершен
Спартак
Москва
0:1
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Жирков 41
РПЛ, 8 тур

РПЛ,

8 тур

Россия
1 сент. 2019, 19:00 МСК
1.09.2019, 19:00 МСК
воскресенье
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
98
Максименко
Александр Максименко
90
6
Айртон
Айртон
90
14
Джикия
Георгий Джикия
90
2
Жиго
Самуэль Жиго
90
92
Рассказов
Николай Рассказов
90
8
Тиль
Гус Тиль
90
7
Гулиев
Аяз Гулиев
74
20
Шюррле
Андре Шюррле
90
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
10
Бакаев
Зелимхан Бакаев
83
11
Ларссон
Джордан Ларссон
64
Запасные
86
Поплевченков
Артем Поплевченков
29
Ребров
Артем Ребров
38
Ещенко
Андрей Ещенко
10
Кутепов
Илья Кутепов
56
Гапонов
Илья Гапонов
49
Джано
Джано
88
Ташаев
Александр Ташаев
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
22
Игнатов
Михаил Игнатов
26
Умяров
Наиль Умяров
37
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе
22
Понсе
Эсекьель Понсе
Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
90
6
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос
90
6
Иванович
Бранислав Иванович
90
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
19
Смольников
Игорь Смольников
90
18
Жирков
Юрий Жирков
41'
41'
85
16
Барриос
Вильмар Барриос
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
24
Ригони
Эмилиано Ригони
46
22
Дзюба
Артем Дзюба
90
7
Азмун
Сердар Азмун
76
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
3
Терентьев
Денис Терентьев
2
Маммана
Эмануэль Маммана
23
Мевля
Миха Мевля
17
Шатов
Олег Шатов
21
Ерохин
Александр Ерохин
20
Мак
Роберт Мак
19
Сутормин
Алексей Сутормин
14
Кузяев
Далер Кузяев
8
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Матиас Краневиттер