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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Спартак
Москва
Промес 22
Самедов 80
2:1
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Дзюба 66
РПЛ, 23 тур
РПЛ,
23 тур
Россия
16 апр. 2017, 20:00 МСК
16.04.2017, 20:00 МСК
воскресенье
Александр Егоров
Александр Егоров
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
32
Ребров
Артем Ребров
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
35
Таски
Сердар Таски
90
14
Джикия
Георгий Джикия
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
11
Фернандо
Фернандо
90
8
Глушаков
Денис Глушаков
90
7
Джано
Джано
61
10
Промес
Квинси Промес
22'
22'
90
71
Попов
Ивелин Попов
74
Запасные
1
Песьяков
Сергей Песьяков
57
Селихов
Александр Селихов
16
Боккетти
Сальваторе Боккетти
17
Тигиев
Георгий Тигиев
33
Маурисио
Маурисио
19
Самедов
Александр Самедов
80'
52
Леонтьев
Игорь Леонтьев
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
37
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе
Зенит
мин
71
Лунев
Андрей Лунев
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
60
Иванович
Бранислав Иванович
90
13
Нету
Луиш Нету
90
19
Смольников
Игорь Смольников
90
35
Данни
Данни
90
14
Юсупов
Артур Юсупов
79
7
Жулиано
Жулиано
89
23
Эрнани
Эрнани
46
9
Кокорин
Александр Кокорин
90
22
Дзюба
Артем Дзюба
66'
66'
90
Запасные
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
18
Жирков
Юрий Жирков
2
Анюков
Александр Анюков
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
17
Шатов
Олег Шатов
21
Хави Гарсия
Хави Гарсия
24
Молло
Йоан Молло
8
Маурисио
Маурисио
29
Мак
Роберт Мак
11
Кержаков
Александр Кержаков
77
Джорджевич
Лука Джорджевич