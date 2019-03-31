Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Азмун 48
Ракицкий 81
Азмун 88
3:1
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
Сутормин 33
РПЛ, 21 тур

РПЛ,

21 тур

Россия
31 марта 2019, 14:00 МСК
31.03.2019, 14:00 МСК
воскресенье
Николай Волошин
Николай Волошин
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
90
18
Жирков
Юрий Жирков
90
6
Иванович
Бранислав Иванович
90
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
81'
81'
90
2
Анюков
Александр Анюков
90
24
Ригони
Эмилиано Ригони
73
25
Барриос
Вильмар Барриос
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
87
22
Дзюба
Артем Дзюба
89
7
Азмун
Сердар Азмун
48'
88'
48', 88'
90
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
15
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
13
Нету
Луиш Нету
30
Маммана
Эмануэль Маммана
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
20
Мак
Роберт Мак
8
Краневиттер
Матиас Краневиттер
38
Мусаев
Леон Мусаев
33
Эрнани
Эрнани
29
Заболотный
Антон Заболотный
84
Воробьев
Илья Воробьев
Оренбург
мин
91
Фролов
Евгений Фролов
90
13
Терехов
Сергей Терехов
90
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
60
Козлов
Савелий Козлов
90
6
Бегич
Силвие Бегич
90
12
Малых
Андрей Малых
90
23
Бреев
Сергей Бреев
84
29
Афонин
Вадим Афонин
90
19
Сутормин
Алексей Сутормин
33'
33'
73
8
Мишкич
Даниэль Мишкич
90
7
Деспотович
Джордже Деспотович
66
Запасные
56
Довбня
Александр Довбня
1
Руденко
Александр Руденко
3
Сиваков
Михаил Сиваков
13
Шахов
Виталий Шахов
77
Маляров
Никита Маляров
32
Кулишев
Артем Кулишев
16
Алвеш
Рикарду Алвеш
86
Чиркин
Григорий Чиркин
9
Козлов
Андрей Козлов
11
Чуканов
Андреа Чуканов
88
Галаджан
Артем Галаджан