Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Мак 17
1:0
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
РПЛ, 11 тур

РПЛ,

11 тур

Россия
24 окт. 2016, 19:30 МСК
24.10.2016, 19:30 МСК
понедельник
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
41
Кержаков
Михаил Кержаков
90
23
Чернов
Евгений Чернов
46
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
3
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
2
Анюков
Александр Анюков
90
29
Мак
Роберт Мак
17'
17'
70
21
Хави Гарсия
Хави Гарсия
90
28
Витсель
Аксель Витсель
90
7
Жулиано
Жулиано
90
9
Кокорин
Александр Кокорин
90
22
Дзюба
Артем Дзюба
64
Запасные
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
71
Бабурин
Егор Бабурин
18
Жирков
Юрий Жирков
17
Шатов
Олег Шатов
14
Юсупов
Артур Юсупов
8
Маурисио
Маурисио
15
Могилевец
Павел Могилевец
11
Кержаков
Александр Кержаков
77
Джорджевич
Лука Джорджевич
Оренбург
мин
30
Гутор
Александр Гутор
90
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
15
Андреев
Дмитрий Андреев
90
12
Малых
Андрей Малых
90
13
Нехайчик
Павел Нехайчик
82
29
Афонин
Вадим Афонин
90
40
Благо
Благо
90
20
Померко
Алексей Померко
74
24
Коронов
Игорь Коронов
90
90
Делькин
Артем Делькин
65
Запасные
1
Руденко
Александр Руденко
34
Кацалапов
Александр Кацалапов
4
Жунич
Ивица Жунич
37
Воробьев
Роман Воробьев
8
Шогенов
Марат Шогенов
88
Батов
Максим Батов
17
Ефремов
Дмитрий Ефремов
6
Бамба
Якуба Бамба
23
Бреев
Сергей Бреев
10
Саная
Анзор Саная