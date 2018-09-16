Матч завершен
Оренбург
Оренбург
Ойеволе 48
1:2
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Ерохин 14
Ерохин 45
РПЛ, 7 тур

РПЛ,

7 тур

Россия
16 сент. 2018, 14:00 МСК
16.09.2018, 14:00 МСК
воскресенье
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы
Оренбург
мин
91
Фролов
Евгений Фролов
90
13
Терехов
Сергей Терехов
90
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
48'
48'
90
15
Андреев
Дмитрий Андреев
90
6
Бегич
Силвие Бегич
90
12
Малых
Андрей Малых
90
29
Афонин
Вадим Афонин
90
8
Мишкич
Даниэль Мишкич
90
19
Сутормин
Алексей Сутормин
85
32
Попович
Денис Попович
70
7
Деспотович
Джордже Деспотович
76
Запасные
56
Довбня
Александр Довбня
1
Руденко
Александр Руденко
3
Сиваков
Михаил Сиваков
11
Шахов
Виталий Шахов
0
Алвеш
Рикарду Алвеш
77
Маляров
Никита Маляров
32
Кулишев
Артем Кулишев
86
Чиркин
Григорий Чиркин
23
Бреев
Сергей Бреев
9
Козлов
Андрей Козлов
11
Чуканов
Андреа Чуканов
Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
90
15
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
61
60
Иванович
Бранислав Иванович
90
13
Нету
Луиш Нету
90
19
Смольников
Игорь Смольников
90
17
Шатов
Олег Шатов
84
14
Кузяев
Далер Кузяев
90
21
Ерохин
Александр Ерохин
14'
45'
14', 45'
90
5
Паредес
Леандро Паредес
71
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
90
24
Дзюба
Артем Дзюба
90
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
2
Анюков
Александр Анюков
28
Чернов
Евгений Чернов
23
Мевля
Миха Мевля
10
Маркизио
Клаудио Маркизио
27
Оздоев
Магомед Оздоев
20
Мак
Роберт Мак
8
Краневиттер
Матиас Краневиттер
33
Эрнани
Эрнани
29
Заболотный
Антон Заболотный