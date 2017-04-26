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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Оренбург
Оренбург
0:1
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Жулиано 17
РПЛ, 25 тур
РПЛ,
25 тур
Россия
26 апр. 2017, 17:00 МСК
26.04.2017, 17:00 МСК
среда
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы
Оренбург
мин
1
Руденко
Александр Руденко
90
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
46
32
Сиваков
Михаил Сиваков
90
12
Малых
Андрей Малых
90
9
Парняков
Владимир Парняков
90
40
Благо
Благо
90
50
Драгун
Станислав Драгун
90
16
Дуриш
Михал Дуриш
57
48
Григорьев
Максим Григорьев
90
32
Попович
Денис Попович
75
Запасные
30
Гутор
Александр Гутор
15
Андреев
Дмитрий Андреев
27
Бордачев
Максим Бордачев
4
Жунич
Ивица Жунич
37
Воробьев
Роман Воробьев
8
Шогенов
Марат Шогенов
17
Ефремов
Дмитрий Ефремов
23
Бреев
Сергей Бреев
45
Лобжанидзе
Элгуджа Лобжанидзе
Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
90
18
Жирков
Юрий Жирков
90
60
Иванович
Бранислав Иванович
90
13
Нету
Луиш Нету
90
19
Смольников
Игорь Смольников
90
21
Хави Гарсия
Хави Гарсия
90
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
7
Жулиано
Жулиано
17'
17'
90
35
Данни
Данни
88
77
Джорджевич
Лука Джорджевич
75
17
Шатов
Олег Шатов
90
Запасные
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
51
Рудаков
Максим Рудаков
2
Анюков
Александр Анюков
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
23
Чернов
Евгений Чернов
3
Новосельцев
Иван Новосельцев
24
Молло
Йоан Молло
14
Юсупов
Артур Юсупов
8
Маурисио
Маурисио
29
Мак
Роберт Мак
23
Эрнани
Эрнани
11
Кержаков
Александр Кержаков