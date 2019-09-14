Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Абрахам 69
Кутроне 85
2:5
Матч завершен
Челси
Лондон
Томори 31
Абрахам 34
Абрахам 41
Абрахам 55
Маунт 90
АПЛ, 5 тур

АПЛ,

5 тур

Англия
14 сент. 2019, 17:00 МСК
14.09.2019, 17:00 МСК
суббота
Составы
Вулверхэмптон
мин
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
28
Моутинью
Жоао Моутинью
90
16
Коди
Конор Коди
90
19
Кастро
Хонни Кастро
90
9
Хименес
Рауль Хименес
71
32
Дендокер
Леандер Дендокер
46
37
Траоре
Адама Траоре
56
8
Рубен Невеш
Рубен Невеш
90
4
Вальехо
Хесус Вальехо
90
27
Сайсс
Ромен Сайсс
90
18
Жота
Диогу Жота
90
Запасные
21
Радди
Джон Радди
2
Доэрти
Мэтт Доэрти
29
Винагре
Рубен Винагре
17
Гиббз-Уайт
Морган Гиббз-Уайт
10
Кутроне
Патрик Кутроне
85'
7
Нету
Педру Нету
Челси
мин
10
Виллиан
Виллиан
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
90
17
Ковачич
Матео Ковачич
70
5
Жоржиньо
Жоржиньо
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
46
1
Кепа
Кепа
90
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
90
29
Томори
Фикайо Томори
31'
31'
90
9
Абрахам
Тэмми Абрахам
34'
41'
55'
69'
34', 41', 55'
69'
77
19
Маунт
Мэйсон Маунт
90'
90'
90
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
15
Зума
Курт Зума
11
Педро
Педро
8
Баркли
Росс Баркли
22
Пулишич
Кристиан Пулишич
18
Жиру
Оливье Жиру
23
Батшуайи
Миши Батшуайи