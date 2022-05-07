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Челси VS Вулверхэмптон
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Челси - Вулверхэмптон: 07 мая 2022 смотреть онлайн
Челси
Лондон
-:-
Челси - Вулверхэмптон: 07 мая 2022 смотреть онлайн
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
АПЛ, 36 тур
АПЛ,
36 тур
Англия
7 мая 2022, 17:00 МСК
7.05.2022, 17:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
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Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Челси
мин
16
Менди
Эдуар Менди
21
Чилвел
Бен Чилвел
6
Силва
Тиаго Силва
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
24
Джеймс
Рис Джеймс
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
7
Канте
Н'Голо Канте
5
Жоржиньо
Жоржиньо
29
Хаверц
Кай Хаверц
19
Маунт
Мэйсон Маунт
11
Вернер
Тимо Вернер
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
-
1
Кепа
Кепа
-
3
Алонсо
Маркос Алонсо
-
15
Зума
Курт Зума
-
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
-
33
Эмерсон
Эмерсон
-
17
Ковачич
Матео Ковачич
-
10
Пулишич
Кристиан Пулишич
-
22
Зиеш
Хаким Зиеш
-
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
-
23
Гилмор
Билли Гилмор
-
18
Жиру
Оливье Жиру
-
Главный тренер
Томас Тухель
Вулверхэмптон
мин
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
3
Айт Нури
Райан Айт Нури
15
Боли
Вилли Боли
16
Коди
Конор Коди
27
Сайсс
Ромен Сайсс
22
Семеду
Нельсон Семеду
28
Моутинью
Жоао Моутинью
32
Дендокер
Леандер Дендокер
8
Рубен Невеш
Рубен Невеш
37
Траоре
Адама Траоре
17
Силва
Фабиу Силва
Запасные
21
Радди
Джон Радди
-
62
Сендергор
Андреас Сендергор
-
5
Маршал
Маршал
-
49
Килман
Макс Килман
-
2
Хувер
Ки-Яна Хувер
-
18
Гиббз-Уайт
Морган Гиббз-Уайт
-
20
Витинья
Витинья
-
12
Виллиан Жозе
Виллиан Жозе
-
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Прошлые матчи
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
21:00
Челси
0 : 0
Вулверхэмптон
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
21:00
Челси
0
Вулверхэмптон
0
15.12.2020
15 дек. 2020
вт
21:00
Вулверхэмптон
2 : 1
Челси
15.12.2020
15 дек. 2020
вт
21:00
Вулверхэмптон
2
Челси
1
26.07.2020
26 июля 2020
вс
18:00
Челси
2 : 0
Вулверхэмптон
26.07.2020
26 июля 2020
вс
18:00
Челси
2
Вулверхэмптон
0
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
17:00
Вулверхэмптон
2 : 5
Челси
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
17:00
Вулверхэмптон
2
Челси
5
10.03.2019
10 марта 2019
вс
17:05
Челси
1 : 1
Вулверхэмптон
10.03.2019
10 марта 2019
вс
17:05
Челси
1
Вулверхэмптон
1
05.12.2018
05 дек. 2018
ср
22:45
Вулверхэмптон
2 : 1
Челси
05.12.2018
05 дек. 2018
ср
22:45
Вулверхэмптон
2
Челси
1
18.02.2017
18 февр. 2017
сб
20:30
Вулверхэмптон
0 : 2
Челси
18.02.2017
18 февр. 2017
сб
20:30
Вулверхэмптон
0
Челси
2
02.01.2012
02 янв. 2012
пн
18:00
Вулверхэмптон
1 : 2
Челси
02.01.2012
02 янв. 2012
пн
18:00
Вулверхэмптон
1
Челси
2
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
18:00
Челси
3 : 0
Вулверхэмптон
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
18:00
Челси
3
Вулверхэмптон
0
05.01.2011
05 янв. 2011
ср
22:45
Вулверхэмптон
1 : 0
Челси
05.01.2011
05 янв. 2011
ср
22:45
Вулверхэмптон
1
Челси
0
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
17:00
Челси
2 : 0
Вулверхэмптон
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
17:00
Челси
2
Вулверхэмптон
0
20.02.2010
20 февр. 2010
сб
18:00
Вулверхэмптон
0 : 2
Челси
20.02.2010
20 февр. 2010
сб
18:00
Вулверхэмптон
0
Челси
2
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
18:00
Челси
4 : 0
Вулверхэмптон
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
18:00
Челси
4
Вулверхэмптон
0
Новости
Великое видео о любви из ночного клуба: все смотрят на танец девушек в купальниках – а Баллак смотрит на смартфоне финал «Челси» 💙
#Михаэль Баллак
30 мая, 21:15
Алонсо из «Челси» взял ЛЧ и повторил победу деда спустя 61 год. Тот разбирал его ошибки и направлял карьеру
#Маркос Алонсо
30 мая, 14:11
Секрет Тухеля в «Челси» – медовый период. Дальше либо диктатура, либо сломать себя
#Томас Тухель
30 мая, 10:45
Журналист и Жоржиньо побрили друг друга после победы «Челси» в Лиге чемпионов. Это условие их спора
#Жоржиньо
30 мая, 03:51
Как надо реагировать на победу в Лиге чемпионов: «Челси» просто ретвитнул свой твит девятилетней давности 🧠
#Челси
30 мая, 03:00
👑 Королевский забег Маунта с кубком Лиги чемпионов. Косплей на Дрогба из 2012-го
#Мэйсон Маунт
30 мая, 02:55
Какой хитрый Ковачич: выиграл четыре финала ЛЧ – но сыграл в них суммарно всего 17 минут
#Матео Ковачич
30 мая, 02:24
Абрамович за пять лет так и не начал проект нового стадиона «Челси». Мешали проблема с визой и соседи, которым не хватало света
#Роман Абрамович
03 февраля, 22:20
#
Новости матча
Ван Гинкел покинул «Челси». Он пришел в клуб в 2013-м и сыграл за него 97 минут
05 июня, 11:08
«Челси» продлил с Тухелем контракт до 2024 года
04 июня, 14:44
После столкновения с Рюдигером Де Брюйне получил перелом носа и стенки левой глазницы
30 мая, 13:42
Впервые внук победителя Кубка европейских чемпионов взял ЛЧ
30 мая, 11:32
Канте стал шестым игроком, который брал Лигу чемпионов, чемпионат мира и АПЛ
30 мая, 10:48
Победа «Челси» опустила «Зенит» в третью корзину при жеребьевке Лиги чемпионов
30 мая, 02:10
«Манчестер Сити» и «Челси» ни разу не пробили в створ ворот после гола Хаверца. Он забил на 42-й минуте
30 мая, 01:50
«Челси» и «Вильярреал» сыграют в матче за Суперкубок УЕФА. Игра состоится 11 августа
30 мая, 01:28