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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Олимпиада
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Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
0:2
Матч завершен
Челси
Лондон
Дрогба 40
Дрогба 67
АПЛ, 27 тур
АПЛ,
27 тур
Англия
20 февр. 2010, 18:00 МСК
20.02.2010, 18:00 МСК
суббота
Составы
Вулверхэмптон
мин
0
Ханеманн
Маркус Ханеманн
90
0
Уорд
Стивен Уорд
90
0
Берра
Кристоф Берра
90
0
Крэддок
Джоди Крэддок
90
0
Зубар
Рональд Зубар
90
0
Джарвис
Мэттью Джарвис
90
0
Джонс
Даниэль Джонс
90
0
Гедиура
Адлан Гедиура
90
0
Хенри
Карл Хенри
90
0
Фоли
Кевин Фоли
90
0
Дойл
Кевин Дойл
90
Запасные
0
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
0
Элокоби
Джордж Элокоби
0
Мильяш
Ненад Мильяш
0
Муджанги-Биа
Джеффри Муджанги-Биа
0
Воукс
Сэм Воукс
0
Эбанкс-Блейк
Сильвен Эбанкс-Блейк
Челси
мин
0
Чех
Петр Чех
90
0
Жирков
Юрий Жирков
56
0
Иванович
Бранислав Иванович
90
0
Терри
Джон Терри
90
0
Феррейра
Паулу Феррейра
90
0
Малуда
Флоран Малуда
90
0
Оби Микел
Джон Оби Микел
90
0
Коул
Джо Коул
90
0
Баллак
Михаэль Баллак
90
0
Анелька
Николя Анелька
90
0
Дрогба
Дидье Дрогба
40'
67'
40', 67'
90
Запасные
0
Илариу
Энрике Илариу
0
Брума
Джеффри Брума
0
Матич
Неманья Матич
0
Калу
Саломон Калу
0
Старридж
Даниэль Старридж
0
Борини
Фабио Борини
0
Какута
Гаэль Какута