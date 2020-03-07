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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
0:0
Матч завершен
РБ Лейпциг
Лейпциг
Бундеслига, 25 тур
Бундеслига,
25 тур
Германия
7 марта 2020, 17:30 МСК
7.03.2020, 17:30 МСК
суббота
Составы
Вольфсбург
мин
14
Мехмеди
Адмир Мехмеди
63
31
Кнохе
Робин Кнохе
90
20
Кастелс
Коэн Кастелс
90
27
Арнольд
Максимилиан Арнольд
90
25
Брукс
Джон Энтони Брукс
90
13
Герхардт
Янник Герхардт
90
8
Штеффен
Ренато Штеффен
84
9
Вегхорст
Вут Вегхорст
90
24
Шлагер
Ксавер Шлагер
90
25
Брекало
Йосип Брекало
77
6
Отавио
Пауло Отавио
90
Запасные
12
Перван
Павао Перван
32
Тиссеран
Марсель Тиссеран
15
Руссийон
Джером Руссийон
22
Понграчич
Марин Понграчич
11
Клаус
Феликс Клаус
38
Аззауи
Исмаил Аззауи
33
Гинчек
Даниэль Гинчек
40
Виктор
Жоао Виктор
РБ Лейпциг
мин
32
Гулачи
Петер Гулачи
90
23
Хальстенберг
Марцель Хальстенберг
90
7
Забитцер
Марсель Забитцер
90
10
Форсберг
Эмиль Форсберг
60
27
Лаймер
Конрад Лаймер
90
14
Шик
Патрик Шик
90
9
Поульсен
Юссуф Поульсен
60
3
Анхелиньо
Анхелиньо
81
18
Нкунку
Кристофер Нкунку
90
17
Упамекано
Дайот Упамекано
90
16
Клостерманн
Лукас Клостерманн
90
Запасные
28
Мвого
Ивон Мвого
22
Мукиэле
Норди Мукиэле
14
Адамс
Тайлер Адамс
8
Айдара
Амаду Айдара
25
Ольмо
Дани Ольмо
11
Вернер
Тимо Вернер
17
Лукман
Адемола Лукман