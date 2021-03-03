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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
РБ Лейпциг
Лейпциг
Поульсен 63
Хванг 88
2:0
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Кубок Германии, 1/4 финала
Кубок Германии,
1/4 финала
Германия
3 марта 2021, 22:45 МСК
3.03.2021, 22:45 МСК
среда
Cтадион Ред Булл Арена
Ред Булл Арена
Лейпциг
События
Составы
РБ Лейпциг
мин
1
Гулачи
Петер Гулачи
89
4
Орбан
Вилли Орбан
46
5
Упамекано
Дайот Упамекано
89
16
Клостерманн
Лукас Клостерманн
89
22
Мукиэле
Норди Мукиэле
89
44
Кампль
Кевин Кампль
89
18
Нкунку
Кристофер Нкунку
84
14
Адамс
Тайлер Адамс
89
25
Ольмо
Дани Ольмо
80
9
Поульсен
Юссуф Поульсен
63'
63'
80
21
Клюйверт
Джастин Клюйверт
61
Запасные
33
Мартинес
Хосеп Мартинес
6
Конате
Ибраима Конате
10
Форсберг
Эмиль Форсберг
39
Хенрикс
Бенджамин Хенрикс
8
Айдара
Амаду Айдара
20
Самарджич
Лазар Самарджич
19
Сорлот
Александр Сорлот
11
Хванг
Хи-Чан Хванг
88'
38
Новоа
Уго Новоа
Вольфсбург
мин
4
Лакруа
Максенс Лакруа
89
1
Кастелс
Коэн Кастелс
89
25
Брукс
Джон Энтони Брукс
89
19
Мбабу
Кевин Мбабу
89
6
Отавио
Пауло Отавио
89
27
Арнольд
Максимилиан Арнольд
89
31
Герхардт
Янник Герхардт
72
8
Штеффен
Ренато Штеффен
72
24
Шлагер
Ксавер Шлагер
85
20
Баку
Боте Баку
72
9
Вегхорст
Вут Вегхорст
89
Запасные
12
Перван
Павао Перван
34
Понграчич
Марин Понграчич
23
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
7
Брекало
Йосип Брекало
14
Мехмеди
Адмир Мехмеди
33
Гинчек
Даниэль Гинчек
17
Филипп
Максимилиан Филипп
40
Виктор
Жоао Виктор
21
Бялек
Бартош Бялек