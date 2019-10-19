Матч завершен
РБ Лейпциг
Лейпциг
Вернер 54
1:1
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Вегхорст 82
Бундеслига, 8 тур

Бундеслига,

8 тур

Германия
19 окт. 2019, 16:30 МСК
19.10.2019, 16:30 МСК
суббота
Составы
РБ Лейпциг
мин
1
Гулачи
Петер Гулачи
90
4
Орбан
Вилли Орбан
90
5
Упамекано
Дайот Упамекано
90
16
Клостерманн
Лукас Клостерманн
90
3
Сараччи
Марсело Сараччи
90
7
Забитцер
Марсель Забитцер
90
27
Лаймер
Конрад Лаймер
90
18
Нкунку
Кристофер Нкунку
90
31
Демме
Диего Демме
90
11
Вернер
Тимо Вернер
54'
54'
90
9
Поульсен
Юссуф Поульсен
90
Запасные
28
Мвого
Ивон Мвого
22
Мукиэле
Норди Мукиэле
44
Кампль
Кевин Кампль
13
Илсанкер
Штефан Илсанкер
10
Форсберг
Эмиль Форсберг
8
Айдара
Амаду Айдара
17
Лукман
Адемола Лукман
20
Кунья
Матеус Кунья
Вольфсбург
мин
12
Перван
Павао Перван
90
5
Брума
Джеффри Брума
90
19
Мбабу
Кевин Мбабу
90
32
Тиссеран
Марсель Тиссеран
90
15
Руссийон
Джером Руссийон
90
2
Вилльям
Вилльям
90
23
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
90
27
Арнольд
Максимилиан Арнольд
90
7
Брекало
Йосип Брекало
90
9
Вегхорст
Вут Вегхорст
82'
82'
90
40
Виктор
Жоао Виктор
90
Запасные
36
Менцель
Филлип Менцель
31
Кнохе
Робин Кнохе
25
Брукс
Джон Энтони Брукс
10
Малли
Юнус Малли
11
Клаус
Феликс Клаус
13
Герхардт
Янник Герхардт
8
Штеффен
Ренато Штеффен
37
Реджбечай
Эльвис Реджбечай
22
Нмеча
Лукас Нмеча