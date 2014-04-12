Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Олич 19
Перишич 22
Маланда 69
Перишич 83
4:1
Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Фойлнер 8
Бундеслига, 30 тур

Бундеслига,

30 тур

Германия
12 апр. 2014, 16:30 МСК
12.04.2014, 16:30 МСК
суббота
Бастиан Данкерт
Бастиан Данкерт
Главный Судья
Составы
Вольфсбург
мин
20
Грюн
Макс Грюн
90
25
Налдо
Налдо
90
34
Родригес
Рикардо Родригес
90
31
Кнохе
Робин Кнохе
90
19
Маланда
Жуниор Маланда
69'
69'
90
22
Густаво
Луис Густаво
84
15
Треш
Кристиан Треш
90
9
Перишич
Иван Перишич
22'
83'
22', 83'
86
14
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
27
Арнольд
Максимилиан Арнольд
73
11
Олич
Ивица Олич
19'
19'
90
Запасные
21
Древес
Патрик Древес
2
Окс
Патрик Окс
4
Шефер
Марсель Шефер
8
Виейринья
Виейринья
5
Клозе
Тимм Клозе
29
Полак
Ян Полак
7
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
Нюрнберг
мин
1
Шефер
Рафаэль Шефер
90
6
Анга
Мартин Анга
78
2
Погатец
Эмануэль Погатец
90
23
Глоушек
Адам Глоушек
64
21
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
90
16
Штарк
Никлас Штарк
90
5
Балич
Ханно Балич
90
7
Фойлнер
Маркус Фойлнер
8'
8'
90
17
Франтц
Майк Франтц
25
13
Кийотаке
Хироши Кийотаке
90
18
Дрмич
Йосип Дрмич
90
Запасные
22
Раковски
Патрик Раковски
24
Дабанли
Беркай Дабанли
14
Мак
Роберт Мак
20
Кампанья
Хосе Кампанья
38
Бир
Мануэль Бир
9
Пекхарт
Томаш Пекхарт
40
Чолак
Антонио-Мирко Чолак