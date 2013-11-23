Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Гинчек 11
1:1
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Арнольд 39
Бундеслига, 13 тур

Бундеслига,

13 тур

Германия
23 нояб. 2013, 17:30 МСК
23.11.2013, 17:30 МСК
суббота
Составы
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Погатец
Эмануэль Погатец
90
0
Нильссон
Пер Нильссон
90
0
Чендлер
Тимоти Чендлер
90
0
Глоушек
Адам Глоушек
90
0
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
90
0
Фойлнер
Маркус Фойлнер
90
0
Хасебе
Макото Хасебе
90
0
Франтц
Майк Франтц
55
0
Кийотаке
Хироши Кийотаке
64
0
Дрмич
Йосип Дрмич
90
Запасные
0
Раковски
Патрик Раковски
0
Пинола
Хавьер Пинола
0
Штарк
Никлас Штарк
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
0
Мак
Роберт Мак
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт
0
Гинчек
Даниэль Гинчек
11'
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Налдо
Налдо
90
0
Родригес
Рикардо Родригес
90
0
Кнохе
Робин Кнохе
90
0
Густаво
Луис Густаво
90
0
Перишич
Иван Перишич
77
0
Арнольд
Максимилиан Арнольд
39'
39'
90
0
Медойевич
Слободан Медойевич
90
0
Диего
Диего
90
0
Окс
Патрик Окс
90
0
Олич
Ивица Олич
77
Запасные
0
Грюн
Макс Грюн
0
Шефер
Марсель Шефер
0
Клозе
Тимм Клозе
0
Полак
Ян Полак
0
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
0
Евсеев
Вилли Евсеев
0
Дост
Бас Дост