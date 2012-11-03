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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Гебхарт 76
1:0
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Бундеслига, 10 тур
Бундеслига,
10 тур
Германия
3 нояб. 2012, 17:30 МСК
3.11.2012, 17:30 МСК
суббота
Кристиан Дингерт
Кристиан Дингерт
Главный Судья
Составы
Нюрнберг
мин
0
Раковски
Патрик Раковски
90
0
Нильссон
Пер Нильссон
90
0
Чендлер
Тимоти Чендлер
90
0
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
90
0
Клозе
Тимм Клозе
90
0
Балич
Ханно Балич
82
0
Симонс
Тимми Симонс
90
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
90
0
Кийотаке
Хироши Кийотаке
90
0
Гебхарт
Тимо Гебхарт
76'
76'
87
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт
71
Запасные
0
Уфофф
Бенжамин Уфофф
0
Корчовски
Ноа Корчовски
0
Фойлнер
Маркус Фойлнер
0
Франтц
Майк Франтц
0
Клемент
Филипп Клемент
0
Полтер
Себастьян Полтер
0
Нганкам
Россел Нганкам
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Шефер
Марсель Шефер
90
0
Налдо
Налдо
90
0
Кьер
Симон Кьер
90
0
Фагнер
Фагнер
90
0
Жозуэ
Жозуэ
84
0
Полак
Ян Полак
90
0
Хасебе
Макото Хасебе
84
0
Диего
Диего
90
0
Олич
Ивица Олич
62
0
Дост
Бас Дост
90
Запасные
0
Хитц
Марвин Хитц
0
Мадлунг
Александер Мадлунг
0
Погатец
Эмануэль Погатец
0
Треш
Кристиан Треш
0
Родригес
Рикардо Родригес
0
Каленберг
Томас Каленберг
0
Лакич
Срджан Лакич