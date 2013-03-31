Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Диего 3
Олич 28
2:2
Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Симонс 61
Нильссон 66
Бундеслига, 27 тур

Бундеслига,

27 тур

Германия
31 марта 2013, 16:30 МСК
31.03.2013, 16:30 МСК
воскресенье
Торстен Кинхефер
Торстен Кинхефер
Главный Судья
Составы
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Шефер
Марсель Шефер
90
0
Налдо
Налдо
90
0
Кьер
Симон Кьер
90
0
Родригес
Рикардо Родригес
76
0
Полак
Ян Полак
76
0
Хасебе
Макото Хасебе
90
0
Медойевич
Слободан Медойевич
90
0
Диего
Диего
3'
3'
90
0
Олич
Ивица Олич
28'
28'
90
0
Хельмес
Патрик Хельмес
90
Запасные
0
Хитц
Марвин Хитц
0
Мадлунг
Александер Мадлунг
0
Фагнер
Фагнер
0
Каленберг
Томас Каленберг
0
Ороско
Йохандри Ороско
0
Арнольд
Максимилиан Арнольд
0
Дост
Бас Дост
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Пинола
Хавьер Пинола
90
0
Нильссон
Пер Нильссон
66'
66'
90
0
Чендлер
Тимоти Чендлер
90
0
Клозе
Тимм Клозе
90
0
Балич
Ханно Балич
90
0
Симонс
Тимми Симонс
61'
61'
90
0
Фойлнер
Маркус Фойлнер
90
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
89
0
Франтц
Майк Франтц
46
0
Кийотаке
Хироши Кийотаке
90
Запасные
0
Раковски
Патрик Раковски
0
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
0
Дабанли
Беркай Дабанли
0
Мендлер
Маркус Мендлер
0
Канадзаки
Му Канадзаки
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт
0
Полтер
Себастьян Полтер