Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Дидави 9
1:3
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Манджукич 15
Хельмес 24
Хельмес 53
Бундеслига, 26 тур

Бундеслига,

26 тур

Германия
17 марта 2012, 17:30 МСК
17.03.2012, 17:30 МСК
суббота
Составы
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Чендлер
Тимоти Чендлер
66
0
Марох
Доминик Марох
90
0
Глоушек
Адам Глоушек
90
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
33
0
Балич
Ханно Балич
46
0
Симонс
Тимми Симонс
90
0
Фойлнер
Маркус Фойлнер
90
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
90
0
Дидави
Даниэль Дидави
9'
9'
90
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт
90
Запасные
0
Штефан
Александер Штефан
0
Пинола
Хавьер Пинола
0
Нильссон
Пер Нильссон
0
Хегелер
Йенс Хегелер
0
Коэн
Альмог Коэн
0
Айглер
Кристиан Айглер
0
Буньяку
Альберт Буньяку
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Родригес
Рикардо Родригес
90
0
Русс
Марко Русс
90
0
Лопес
Фелипе Лопес
90
0
Треш
Кристиан Треш
54
0
Шефер
Марсель Шефер
90
0
Полак
Ян Полак
90
0
Хасебе
Макото Хасебе
90
0
Жозуэ
Жозуэ
80
0
Манджукич
Марио Манджукич
15'
15'
90
0
Хельмес
Патрик Хельмес
24'
53'
24', 53'
89
Запасные
0
Хитц
Марвин Хитц
0
Мадлунг
Александер Мадлунг
0
Виейринья
Виейринья
0
Ирачек
Петр Ирачек
0
Сиссоко
Ибрахима Сиссоко
0
Юнссон
Расмус Юнссон
0
Полтер
Себастьян Полтер