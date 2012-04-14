Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Хельмес 27
1:2
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Оэрль 13
Лангкамп 88
Бундеслига, 31 тур

Бундеслига,

31 тур

Германия
14 апр. 2012, 16:30 МСК
14.04.2012, 16:30 МСК
суббота
Составы
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Родригес
Рикардо Родригес
90
0
Русс
Марко Русс
90
0
Мадлунг
Александер Мадлунг
90
0
Хасебе
Макото Хасебе
90
0
Ирачек
Петр Ирачек
46
0
Шефер
Марсель Шефер
90
0
Полак
Ян Полак
87
0
Манджукич
Марио Манджукич
90
0
Хельмес
Патрик Хельмес
27'
27'
90
0
Виейринья
Виейринья
90
Запасные
0
Хитц
Марвин Хитц
0
Треш
Кристиан Треш
0
Кнохе
Робин Кнохе
0
Салихамиджич
Хасан Салихамиджич
0
Жозуэ
Жозуэ
0
Полтер
Себастьян Полтер
0
Сио
Джованни Сио
Аугсбург
мин
0
Йенцш
Симон Йенцш
90
0
Оэрль
Торстен Оэрль
13'
13'
90
0
Беллингаузен
Аксель Беллингаузен
81
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
46
0
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
90
0
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
88'
88'
90
0
Верхаг
Пол Верхаг
90
0
Давидс
Лоренцо Давидс
90
0
Байер
Даниэль Байер
57
0
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
90
0
Вернер
Тобиас Вернер
90
Запасные
0
Амзиф
Мохамед Амзиф
0
Райнхардт
Доминик Райнхардт
0
Санко
Джибрил Санко
0
Ндженг
Марсель Ндженг
0
Моравек
Ян Моравек
0
Синкала
Эндрю Синкала
0
Рафаэль
Нандо Рафаэль