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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Сахо 90
1:0
Матч завершен
Суонси
Суонси
АПЛ, 7 тур
АПЛ,
7 тур
Англия
30 сент. 2017, 17:00 МСК
30.09.2017, 17:00 МСК
суббота
Составы
Вест Хэм
мин
25
Харт
Джо Харт
90
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
2
Рид
Уинстон Рид
90
4
Фонте
Жозе Фонте
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
16
Нобл
Марк Нобл
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
30
Антонио
Майкл Антонио
90
20
Айю
Андре Айю
90
9
Кэрролл
Энди Кэрролл
90
17
Чичарито
Чичарито
90
Запасные
13
Адриан
Адриан
21
Огбонна
Анжело Огбонна
22
Бирам
Сэм Бирам
26
Масуаку
Артур Масуаку
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
41
Райс
Деклан Райс
15
Сахо
Диафра Сахо
90'
Суонси
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
16
Ольссон
Мартин Ольссон
90
26
Ноутон
Кайл Ноутон
90
33
Фернандес
Федерико Фернандес
90
6
Моусон
Элфи Моусон
90
7
Бриттон
Леон Бриттон
90
14
Кэрролл
Том Кэрролл
90
35
Саншеш
Ренату Саншеш
90
2
Бони
Вильфрид Бони
90
18
Айю
Жордан Айю
90
10
Абрахам
Тэмми Абрахам
90
Запасные
13
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
22
Ранхель
Анхель Ранхель
5
ван дер Хоорн
Майк ван дер Хоорн
8
Фер
Лерой Фер
51
Меса
Роке Меса
17
Клукас
Самуэль Клукас
11
Нарсинг
Лусиано Нарсинг