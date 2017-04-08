Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Куяте 44
1:0
Матч завершен
Суонси
Суонси
АПЛ, 32 тур

АПЛ,

32 тур

Англия
8 апр. 2017, 17:00 МСК
8.04.2017, 17:00 МСК
суббота
Кевин Фрэнд
Кевин Фрэнд
Главный Судья
Составы
Вест Хэм
мин
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
90
1
Рэндольф
Даррен Рэндольф
90
19
Коллинс
Джеймс Коллинс
90
23
Фонте
Жозе Фонте
90
22
Бирам
Сэм Бирам
90
26
Масуаку
Артур Масуаку
90
16
Нобл
Марк Нобл
90
8
Куяте
Шейку Куяте
44'
44'
90
30
Антонио
Майкл Антонио
40
11
Снодграсс
Роберт Снодграсс
71
20
Айю
Андре Айю
86
Запасные
13
Адриан
Адриан
4
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
7
Фегули
Софиан Фегули
9
Кэрролл
Энди Кэрролл
15
Сахо
Диафра Сахо
31
Фернандес
Эдимилсон Фернандес
28
Кальери
Хонатан Кальери
Суонси
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
42
Кэрролл
Том Кэрролл
45
16
Ольссон
Мартин Ольссон
90
26
Ноутон
Кайл Ноутон
90
33
Фернандес
Федерико Фернандес
90
6
Моусон
Элфи Моусон
90
24
Корк
Джек Корк
65
8
Фер
Лерой Фер
90
23
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
3
Айю
Жордан Айю
90
15
Раутледж
Уэйн Раутледж
45
Запасные
13
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
2
Амат
Жорди Амат
35
Кингсли
Стивен Кингсли
4
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
20
Монтеро
Джефферсон Монтеро
9
Льоренте
Фернандо Льоренте
28
Нарсинг
Лусиано Нарсинг