Матч завершен
Суонси
Суонси
Ки Сун-Юн 8
ван дер Хоорн 32
Кинг 48
Айю 63
4:1
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Антонио 79
АПЛ, 29 тур

АПЛ,

29 тур

Англия
3 марта 2018, 18:00 МСК
3.03.2018, 18:00 МСК
суббота
Составы
Суонси
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
16
Ольссон
Мартин Ольссон
90
26
Ноутон
Кайл Ноутон
90
33
Фернандес
Федерико Фернандес
90
5
ван дер Хоорн
Майк ван дер Хоорн
32'
32'
90
6
Моусон
Элфи Моусон
90
24
Кинг
Энди Кинг
48'
48'
90
4
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
8'
8'
90
17
Клукас
Самуэль Клукас
90
19
Айю
Андре Айю
90
18
Айю
Жордан Айю
63'
63'
90
Запасные
13
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
27
Бартли
Кайл Бартли
7
Бриттон
Леон Бриттон
14
Кэрролл
Том Кэрролл
12
Дайер
Натан Дайер
11
Нарсинг
Лусиано Нарсинг
10
Абрахам
Тэмми Абрахам
Вест Хэм
мин
13
Адриан
Адриан
90
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
27
Эвра
Патрис Эвра
90
2
Рид
Уинстон Рид
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
41
Райс
Деклан Райс
90
16
Нобл
Марк Нобл
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
90
7
Арнаутович
Марко Арнаутович
90
17
Чичарито
Чичарито
90
Запасные
25
Харт
Джо Харт
22
Бирам
Сэм Бирам
18
Мариу
Жоау Мариу
33
Куллен
Джош Куллен
43
Браун
Маркус Браун
30
Антонио
Майкл Антонио
79'
12
Хагилл
Джордан Хагилл