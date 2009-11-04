Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
2:1
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
АПЛ, 2 тур

АПЛ,

2 тур

Англия
4 нояб. 2009, 22:45 МСК
4.11.2009, 22:45 МСК
среда
Составы