Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
0:0
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
АПЛ, 5 тур

АПЛ,

5 тур

Англия
16 сент. 2019, 22:00 МСК
16.09.2019, 22:00 МСК
понедельник
Составы
Астон Вилла
мин
1
Хитон
Том Хитон
90
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
90
22
Энгелс
Бьорн Энгелс
90
40
Мингс
Тайрон Мингс
90
24
Жилберт
Фредерик Жилберт
90
10
Грилиш
Джек Грилиш
90
23
Хота
Хота
90
11
Накамба
Марвелус Накамба
90
7
МакГинн
Джон МакГинн
90
21
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази
90
9
Уэсли
Уэсли
90
Запасные
12
Стир
Джед Стир
15
Конса
Эзри Конса
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
14
Хурихейн
Конор Хурихейн
8
Лэнсбери
Хенри Лэнсбери
39
Дэвис
Кейнан Дэвис
6
Луис
Дуглас Луис
Вест Хэм
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
24
Фредерикс
Райан Фредерикс
90
26
Масуаку
Артур Масуаку
90
23
Диоп
Исса Диоп
90
41
Райс
Деклан Райс
90
16
Нобл
Марк Нобл
90
8
Андерсон
Фелипе Андерсон
90
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
90
7
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
90
22
Аллер
Себастьян Аллер
90
Запасные
13
Роберто
Роберто
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
27
Айети
Арлинд Айети
4
Бальбуэна
Фабиан Бальбуэна
19
Уилшир
Джек Уилшир
11
Снодграсс
Роберт Снодграсс
18
Форнальс
Пабло Форнальс