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|Главный тренер
|
Игор Тудор
|Главный тренер
|
Тиаго Мотта
|мин
|
22
Берарди
Алессандро Берарди
|
17
Чеккерини
Федерико Чеккерини
|
78
Онгла
Мартин Онгла
|
31
Шутало
Бошко Шутало
|
42
Коппола
Диего Коппола
|
8
Лазович
Дарко Лазович
|
4
Велозу
Мигель Велозу
|
5
Фараони
Давиде Фараони
|
10
Капрари
Джанлука Капрари
|
11
Ласанья
Кевин Ласанья
|
99
Симеоне
Джованни Симеоне
|Запасные
|
96
Монтипо
Лоренцо Монтипо
-
|
12
Кьеза
Маттиа Кьеза
-
|
29
Депаоли
Фабио Депаоли
-
|
27
Давидович
Павел Давидович
-
|
45
Рецос
Панайотис Рецос
-
|
30
Фработта
Джанлука Фработта
-
|
16
Казале
Николо Казале
-
|
24
Бесса
Даниэль Бесса
-
|
61
Тамезе
Адриен Тамезе
-
|
88
Прашелик
Матеуш Прашелик
-
|
18
Кансельери
Маттео Кансельери
-
|Главный тренер
|
Игор Тудор
|мин
|
94
Проведель
Иван Проведель
|
28
Эрлич
Мартин Эрлич
|
43
Николау
Димитриос Николау
|
14
Кивиор
Якуб Кивиор
|
27
Амьен-Аду
Кельвен Амьен-Аду
|
21
Феррер
Сальва Феррер
|
25
Маджоре
Джулио Маджоре
|
33
Агудело
Кевин Агудело
|
10
Верде
Даниэле Верде
|
9
Манай
Рей Манай
|
22
Антист
Жанис Антист
|Запасные
|
40
Зовко
Петар Зовко
-
|
7
Сала
Джакопо Сала
-
|
77
Бертола
Николо Бертола
-
|
6
Бурабиа
Мехди Бурабиа
-
|
8
Коваленко
Виктор Коваленко
-
|
31
Шер
Аймар Шер
-
|
39
Нгуямба
Орельен Нгуямба
-
|
29
Сальседо
Эдди Сальседо
-
|
18
Нзола
М'Бала Нзола
-
|
17
Подгоряну
Суф Подгоряну
-
|
44
Стрелец
Давид Стрелец
-
|Главный тренер
|
Тиаго Мотта