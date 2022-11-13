Верона - Специя: 13 ноября 2022 смотреть онлайн
Верона
Верона
-:-

Верона - Специя: 13 ноября 2022 смотреть онлайн

Специя
Ла Специя
Серия А, 15 тур

Серия А,

Италия
13 нояб. 2022, -:- МСК
13.11.2022, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

06.01.2022 06 янв. 2022 чт 16:30
Специя
1 : 2
Верона
06.01.2022 06 янв. 2022 чт 16:30
Специя
1
Верона
2
03.10.2021 03 окт. 2021 вс 16:00
Верона
4 : 0
Специя
03.10.2021 03 окт. 2021 вс 16:00
Верона
4
Специя
0
01.05.2021 01 мая 2021 сб 16:00
Верона
1 : 1
Специя
01.05.2021 01 мая 2021 сб 16:00
Верона
1
Специя
1
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
Специя
0 : 1
Верона
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
Специя
0
Верона
1

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