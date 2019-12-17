Матч завершен
Вердер
Бремен
0:5
Матч завершен
Майнц
Майнц
Квайсон 10
Павленка 15
Квайсон 19
Квайсон 38
Матета 81
Бундеслига, 16 тур

Бундеслига,

16 тур

Германия
17 дек. 2019, 20:30 МСК
17.12.2019, 20:30 МСК
вторник
Составы
Вердер
мин
17
Шахин
Нури Шахин
90
18
Мойсандер
Никлас Мойсандер
90
30
Классен
Дэви Классен
90
10
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
90
4
Ланг
Михаэль Ланг
90
13
Велькович
Милош Велькович
90
8
Осако
Юя Осако
90
1
Павленка
Иржи Павленка
15'
15'
90
35
Эггештайн
Максимилиан Эггештайн
90
5
Аугустинссон
Людвиг Аугустинссон
90
7
Рашица
Милот Рашица
90
Запасные
27
Капино
Стефанос Капино
32
Фридль
Марко Фридль
36
Гросс
Кристиан Гросс
22
Бартельс
Фин Бартельс
39
Голлер
Бенжамин Голлер
14
Писарро
Клаудио Писарро
24
Эггештайн
Йоханнес Эггештайн
Майнц
мин
28
Салаи
Адам Салаи
90
7
Квайсон
Робин Квайсон
10'
19'
38'
10', 19', 38'
90
5
Бутьюс
Жан-Поль Бутьюс
90
8
Озтюнали
Левин Озтюнали
90
27
Центнер
Робин Центнер
90
3
Кариколь
Аарон Кариколь
90
42
Хак
Александер Хак
90
20
Фернандес
Эдимилсон Фернандес
90
19
Ниахате
Мусса Ниахате
90
34
Баку
Боте Баку
90
14
Кунде
Пьер Кунде
90
Запасные
1
Мюллер
Флориан Мюллер
18
Бросински
Даниель Бросински
2
Пьерр-Габриэль
Ронаэль Пьерр-Габриэль
31
Гюрлеен
Ахмет Гюрлеен
10
Максим
Александру Максим
35
Баррейро
Леандро Баррейро
9
Матета
Жан-Филипп Матета
81'
29
Буркардт
Жонатан Буркардт
22
Авонийи
Тайво Авонийи