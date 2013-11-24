Матч завершен
Вердер
Бремен
Элиа 85
Ди Санто 90
2:3
Матч завершен
Майнц
Майнц
Мюллер 7
Оказаки 18
Оказаки 70
Бундеслига, 13 тур

Бундеслига,

13 тур

Германия
24 нояб. 2013, 19:30 МСК
24.11.2013, 19:30 МСК
воскресенье
Петер Зиппель
Петер Зиппель
Главный Судья
Составы
Вердер
мин
0
Милиц
Себастьян Милиц
90
0
Калдирола
Лука Калдирола
90
0
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
90
0
Лукимия-Мулонготи
Ассани Лукимия-Мулонготи
90
0
Фритц
Клеменс Фритц
90
0
Элиа
Эльеро Элиа
85'
85'
90
0
Хант
Аарон Хант
90
0
Макиади
Седрик Макиади
86
0
Кроос
Феликс Кроос
45
0
Ди Санто
Франко Ди Санто
90'
90'
90
0
Зелке
Дави Зелке
82
Запасные
0
Вольф
Рафаэль Вольф
0
Шмитц
Лукас Шмитц
0
Игньевски
Александар Игньевски
0
Рефельдт
Торбен Рефельдт
0
Экичи
Мехмет Экичи
0
Трибулл
Том Трибулл
0
Йилдырим
Озкан Йилдырим
Майнц
мин
0
Кариус
Лорис Кариус
90
0
Пак Чжу-Ху
Пак Чжу-Ху
90
0
Белл
Штефан Белл
90
0
Новески
Николче Новески
90
0
Поспех
Зденек Поспех
46
0
Зимлинг
Ники Зимлинг
58
0
Сото
Элкин Сото
63
0
Мюллер
Николай Мюллер
7'
7'
90
0
Гайс
Йоханнес Гайс
90
0
Оказаки
Синджи Оказаки
18'
70'
18', 70'
90
0
Полтер
Себастьян Полтер
90
Запасные
0
Матениа
Кристиан Матениа
0
Свенссон
Бо Свенссон
0
Диас
Жуниор Диас
0
Мориц
Кристоф Мориц
0
Малли
Юнус Малли
0
Саллер
Бенедикт Саллер
0
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг