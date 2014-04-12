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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Майнц
Майнц
Петерсен 5
Мориц 16
Малли 40
3:0
Матч завершен
Вердер
Бремен
Бундеслига, 30 тур
Бундеслига,
30 тур
Германия
12 апр. 2014, 16:30 МСК
12.04.2014, 16:30 МСК
суббота
Дениз Айтекин
Дениз Айтекин
Главный Судья
Составы
Майнц
мин
21
Кариус
Лорис Кариус
90
20
Диас
Жуниор Диас
88
4
Новески
Николче Новески
90
26
Бунгерт
Нико Бунгерт
90
3
Поспех
Зденек Поспех
90
19
Сото
Элкин Сото
79
8
Мориц
Кристоф Мориц
16'
16'
88
11
Малли
Юнус Малли
40'
40'
90
6
Гайс
Йоханнес Гайс
90
10
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
90
23
Оказаки
Синджи Оказаки
90
Запасные
22
Крешич
Дарио Крешич
30
Фатхи
Малик Фатхи
2
Свенссон
Бо Свенссон
7
Зимлинг
Ники Зимлинг
18
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
31
Паркер
Шоун Паркер
5
Саллер
Бенедикт Саллер
Вердер
мин
20
Вольф
Рафаэль Вольф
90
15
Предль
Себастьян Предль
90
3
Калдирола
Лука Калдирола
90
8
Фритц
Клеменс Фритц
90
29
Гарсия
Сантьяго Гарсия
90
11
Элиа
Эльеро Элиа
90
14
Хант
Аарон Хант
67
44
Баргфреде
Филипп Баргфреде
78
6
Макиади
Седрик Макиади
90
16
Юнузович
Златко Юнузович
90
24
Петерсен
Нильс Петерсен
5'
5'
46
Запасные
1
Милиц
Себастьян Милиц
13
Шмитц
Лукас Шмитц
23
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
5
Лукимия-Мулонготи
Ассани Лукимия-Мулонготи
7
Обраньяк
Людовик Обраньяк
28
Айчичек
Левент Айчичек
33
Кобылянски
Мартин Кобылянски