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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Майнц
Майнц
Салаи 1
1:1
Матч завершен
Вердер
Бремен
Хант 69
Бундеслига, 27 тур
Бундеслига,
27 тур
Германия
30 марта 2013, 17:30 МСК
30.03.2013, 17:30 МСК
суббота
Мануэль Грефе
Мануэль Грефе
Главный Судья
Составы
Майнц
мин
0
Веткло
Кристиан Веткло
90
0
Новески
Николче Новески
90
0
Свенссон
Бо Свенссон
90
0
Белл
Штефан Белл
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Иваншиц
Андреас Иваншиц
73
0
Зимлинг
Ники Зимлинг
62
0
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
90
0
Сото
Элкин Сото
90
0
Мюллер
Николай Мюллер
85
0
Салаи
Адам Салаи
1'
1'
90
Запасные
0
Мюллер
Хайнц Мюллер
0
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
0
Риссе
Марсель Риссе
0
Эде
Чинеду Эде
0
Малли
Юнус Малли
0
Паркер
Шоун Паркер
0
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
Вердер
мин
0
Милиц
Себастьян Милиц
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Игньевски
Александар Игньевски
90
0
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
90
0
Лукимия-Мулонготи
Ассани Лукимия-Мулонготи
90
0
Хант
Аарон Хант
69'
69'
90
0
Баргфреде
Филипп Баргфреде
62
0
Экичи
Мехмет Экичи
90
0
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
0
Трибулл
Том Трибулл
90
0
Петерсен
Нильс Петерсен
90
Запасные
0
Фандер
Кристиан Фандер
0
Предль
Себастьян Предль
0
Шмитц
Лукас Шмитц
0
Павлович
Матео Павлович
0
Элиа
Эльеро Элиа
0
Йилдырим
Озкан Йилдырим
0
Арнаутович
Марко Арнаутович