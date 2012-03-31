Матч завершен
Вердер
Бремен
0:3
Матч завершен
Майнц
Майнц
Салаи 19
Чупо-Мотинг 48
Чупо-Мотинг 74
Бундеслига, 28 тур

Бундеслига,

28 тур

Германия
31 марта 2012, 16:30 МСК
31.03.2012, 16:30 МСК
суббота
Составы
Вердер
мин
0
Визе
Тим Визе
90
0
Хартерц
Флориан Хартерц
90
0
Баргфреде
Филипп Баргфреде
90
0
Аффольтер
Франсуа Аффольтер
51
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Трибулл
Том Трибулл
51
0
Фритц
Клеменс Фритц
90
0
Игньевски
Александар Игньевски
46
0
Писарро
Клаудио Писарро
90
0
Юнузович
Златко Юнузович
90
0
Розенберг
Маркус Розенберг
90
Запасные
0
Милиц
Себастьян Милиц
0
Налдо
Налдо
0
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
0
Бениш
Себастьян Бениш
0
Шмитц
Лукас Шмитц
0
Марин
Марко Марин
0
Фуллкруг
Никлас Фуллкруг
Майнц
мин
0
Веткло
Кристиан Веткло
90
0
Забавник
Радослав Забавник
90
0
Новески
Николче Новески
90
0
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
90
0
Бунгерт
Нико Бунгерт
90
0
Иваншиц
Андреас Иваншиц
90
0
Полански
Юджен Полански
85
0
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
90
0
Сото
Элкин Сото
90
0
Мюллер
Николай Мюллер
59
0
Салаи
Адам Салаи
19'
19'
45
Запасные
0
Мюллер
Хайнц Мюллер
0
Поспех
Зденек Поспех
0
Фатхи
Малик Фатхи
0
Калиджиури
Марко Калиджиури
0
Зидан
Мохаммед Зидан
0
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
48', 74'
0
Аллагуи
Сами Аллагуи