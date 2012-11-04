Матч завершен
Вердер
Бремен
Хант 11
Хант 86
2:1
Матч завершен
Майнц
Майнц
Салаи 64
Бундеслига, 10 тур

Бундеслига,

10 тур

Германия
4 нояб. 2012, 19:30 МСК
4.11.2012, 19:30 МСК
воскресенье
Мануэль Грефе
Мануэль Грефе
Главный Судья
Составы
Вердер
мин
0
Милиц
Себастьян Милиц
90
0
Шмитц
Лукас Шмитц
90
0
Предль
Себастьян Предль
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
46
0
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
90
0
Элиа
Эльеро Элиа
60
0
Хант
Аарон Хант
11'
86'
11', 86'
90
0
Юнузович
Златко Юнузович
90
0
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
0
Петерсен
Нильс Петерсен
78
0
Арнаутович
Марко Арнаутович
90
Запасные
0
Вольф
Рафаэль Вольф
0
Игньевски
Александар Игньевски
0
Лукимия-Мулонготи
Ассани Лукимия-Мулонготи
0
Баргфреде
Филипп Баргфреде
0
Экичи
Мехмет Экичи
0
Акпала
Джозеф Акпала
0
Фуллкруг
Никлас Фуллкруг
Майнц
мин
0
Веткло
Кристиан Веткло
90
0
Забавник
Радослав Забавник
90
0
Новески
Николче Новески
90
0
Свенссон
Бо Свенссон
90
0
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Иваншиц
Андреас Иваншиц
76
0
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
90
0
Сото
Элкин Сото
83
0
Мюллер
Николай Мюллер
39
0
Салаи
Адам Салаи
64'
64'
90
Запасные
0
Кариус
Лорис Кариус
0
Диас
Жуниор Диас
0
Риссе
Марсель Риссе
0
Эде
Чинеду Эде
0
Малли
Юнус Малли
0
Паркер
Шоун Паркер
0
Рукавица
Никита Рукавица