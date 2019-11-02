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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Олимпиада
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Матч завершен
Вердер
Бремен
Рашица 9
Гебре Селасси 59
2:2
Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Петерсен 28
Петерсен 90
Бундеслига, 10 тур
Бундеслига,
10 тур
Германия
2 нояб. 2019, 17:30 МСК
2.11.2019, 17:30 МСК
суббота
Составы
Вердер
мин
17
Шахин
Нури Шахин
90
21
Топрак
Омер Топрак
90
23
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
59'
59'
90
30
Классен
Дэви Классен
90
10
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
90
13
Велькович
Милош Велькович
90
8
Осако
Юя Осако
90
1
Павленка
Иржи Павленка
90
35
Эггештайн
Максимилиан Эггештайн
90
7
Рашица
Милот Рашица
9'
9'
90
32
Фридль
Марко Фридль
90
Запасные
27
Капино
Стефанос Капино
15
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
4
Ланг
Михаэль Ланг
36
Гросс
Кристиан Гросс
44
Баргфреде
Филипп Баргфреде
39
Голлер
Бенжамин Голлер
14
Писарро
Клаудио Писарро
24
Эггештайн
Йоханнес Эггештайн
19
Сарджент
Джош Сарджент
Фрайбург
мин
18
Петерсен
Нильс Петерсен
28'
90'
28', 90'
90
7
Шмид
Джонатан Шмид
90
23
Хайнц
Доминик Хайнц
90
30
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
90
32
Грифо
Винченцо Грифо
90
19
Хаберер
Яник Хаберер
90
3
Линхарт
Филипп Линхарт
90
22
Салаи
Роланд Салаи
90
25
Кох
Робин Кох
90
9
Хелер
Лукас Хелер
90
26
Флеккен
Марк Флеккен
90
Запасные
40
Тиде
Никлас Тиде
5
Гульде
Мануэль Гульде
24
Иттер
Жан-Лука Иттер
4
Шлоттербек
Нико Шлоттербек
8
Франтц
Майк Франтц
20
Гондорф
Жером Гондорф
28
Чан Хун
Квон Чан Хун
34
Темпельман
Лино Темпельман
21
Боррелло
Брендон Боррелло