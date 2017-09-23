Вердер - Фрайбург: 23 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Вердер
Бремен
0:0

Вердер - Фрайбург: 23 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Бундеслига, 6 тур

Бундеслига,

Германия
23 сент. 2017, 16:30 МСК
23.09.2017, 16:30 МСК
суббота
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Матч окончен 0:0
Конец первого тайма (0:0)
40'
Желтая карточка
Джаглар Сеюнджу
Желтая карточка
Роберт Бауэр
19'
Желтая карточка
Флориан Кайнц
19'
Начало матча

Прошлые матчи

13.02.2021 13 февр. 2021 сб 17:30
Вердер
0 : 0
Фрайбург
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 17:30
Вердер
0
Фрайбург
0
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 16:30
Фрайбург
1 : 1
Вердер
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 16:30
Фрайбург
1
Вердер
1
23.05.2020 23 мая 2020 сб 16:30
Фрайбург
0 : 1
Вердер
23.05.2020 23 мая 2020 сб 16:30
Фрайбург
0
Вердер
1
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 17:30
Вердер
2 : 2
Фрайбург
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 17:30
Вердер
2
Фрайбург
2
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 16:30
Вердер
2 : 1
Фрайбург
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 16:30
Вердер
2
Фрайбург
1
25.11.2018 25 нояб. 2018 вс 17:30
Фрайбург
1 : 1
Вердер
25.11.2018 25 нояб. 2018 вс 17:30
Фрайбург
1
Вердер
1
17.02.2018 17 февр. 2018 сб 17:30
Фрайбург
1 : 0
Вердер
17.02.2018 17 февр. 2018 сб 17:30
Фрайбург
1
Вердер
0
20.12.2017 20 дек. 2017 ср 20:30
Вердер
3 : 2
Фрайбург
20.12.2017 20 дек. 2017 ср 20:30
Вердер
3
Фрайбург
2
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 16:30
Вердер
0 : 0
Фрайбург
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 16:30
Вердер
0
Фрайбург
0
01.04.2017 01 апр. 2017 сб 16:30
Фрайбург
2 : 5
Вердер
01.04.2017 01 апр. 2017 сб 16:30
Фрайбург
2
Вердер
5
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 16:30
Вердер
1 : 3
Фрайбург
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 16:30
Вердер
1
Фрайбург
3
07.03.2015 07 марта 2015 сб 17:30
Фрайбург
0 : 1
Вердер
07.03.2015 07 марта 2015 сб 17:30
Фрайбург
0
Вердер
1
04.10.2014 04 окт. 2014 сб 16:30
Вердер
1 : 1
Фрайбург
04.10.2014 04 окт. 2014 сб 16:30
Вердер
1
Фрайбург
1
21.03.2014 21 марта 2014 пт 22:30
Фрайбург
3 : 1
Вердер
21.03.2014 21 марта 2014 пт 22:30
Фрайбург
3
Вердер
1
19.10.2013 19 окт. 2013 сб 16:30
Вердер
0 : 0
Фрайбург
19.10.2013 19 окт. 2013 сб 16:30
Вердер
0
Фрайбург
0
16.02.2013 16 февр. 2013 сб 17:30
Вердер
2 : 3
Фрайбург
16.02.2013 16 февр. 2013 сб 17:30
Вердер
2
Фрайбург
3
26.09.2012 26 сент. 2012 ср 21:00
Фрайбург
1 : 2
Вердер
26.09.2012 26 сент. 2012 ср 21:00
Фрайбург
1
Вердер
2
05.02.2012 05 февр. 2012 вс 17:30
Фрайбург
2 : 2
Вердер
05.02.2012 05 февр. 2012 вс 17:30
Фрайбург
2
Вердер
2
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 16:30
Вердер
5 : 3
Фрайбург
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 16:30
Вердер
5
Фрайбург
3
06.03.2011 06 марта 2011 вс 17:30
Фрайбург
1 : 3
Вердер
06.03.2011 06 марта 2011 вс 17:30
Фрайбург
1
Вердер
3

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