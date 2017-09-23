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|Запасные
|
30
Цеттерер
Михаэль Цеттерер
-
|
3
Калдирола
Лука Калдирола
-
|
20
Гарсия
Улиссес Гарсия
-
|
15
Хайрович
Изет Хайрович
-
|
35
Эггештайн
Максимилиан Эггештайн
-
|
8
Гондорф
Жером Гондорф
-
|
24
Эггештайн
Йоханнес Эггештайн
-
|Запасные
|
44
Гикевич
Рафал Гикевич
-
|
17
Кеблер
Лукас Кеблер
-
|
31
Геде
Карим Геде
-
|
18
Петерсен
Нильс Петерсен
-
|
14
Кент
Райан Кент
-
События
Матч окончен 0:0
Конец первого тайма (0:0)
40'
Желтая карточка
Желтая карточка
19'
Желтая карточка
19'
Начало матча