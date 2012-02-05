Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Макиади 32
Шмид 70
2:2
Матч завершен
Вердер
Бремен
Писарро 29
Писарро 47
Бундеслига, 20 тур

Бундеслига,

20 тур

Германия
5 февр. 2012, 17:30 МСК
5.02.2012, 17:30 МСК
воскресенье
Составы
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Лумб
Микаэл Лумб
90
0
Крмас
Павел Крмас
90
0
Хен
Иммануэль Хен
90
0
Сорг
Оливер Сорг
90
0
Йендришек
Эрик Йендришек
90
0
Флум
Йоханнес Флум
90
0
Макиади
Седрик Макиади
32'
32'
90
0
Путило
Антон Путило
56
0
Шмид
Джонатан Шмид
70'
70'
74
0
Розенталь
Ян Розенталь
62
Запасные
0
Бац
Даниэль Бац
0
Хинкель
Андреас Хинкель
0
Гинтер
Маттиас Гинтер
0
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
0
Геде
Карим Геде
0
Райзингер
Штефан Райзингер
0
Сантини
Иван Сантини
Вердер
мин
0
Визе
Тим Визе
90
0
Хартерц
Флориан Хартерц
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Аффольтер
Франсуа Аффольтер
90
0
Игньевски
Александар Игньевски
90
0
Фритц
Клеменс Фритц
90
0
Юнузович
Златко Юнузович
90
0
Экичи
Мехмет Экичи
63
0
Трибулл
Том Трибулл
76
0
Писарро
Клаудио Писарро
29'
47'
29', 47'
90
0
Розенберг
Маркус Розенберг
90
Запасные
0
Милиц
Себастьян Милиц
0
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
0
Бениш
Себастьян Бениш
0
Шмитц
Лукас Шмитц
0
Марин
Марко Марин
0
Арнаутович
Марко Арнаутович
0
Фуллкруг
Никлас Фуллкруг