Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Шустер 15
Клаус 53
Мехмеди 59
3:1
Матч завершен
Вердер
Бремен
Петерсен 70
Бундеслига, 26 тур

Бундеслига,

26 тур

Германия
21 марта 2014, 22:30 МСК
21.03.2014, 22:30 МСК
пятница
Михаэль Вайнер
Михаэль Вайнер
Главный Судья
Составы
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Крмас
Павел Крмас
90
0
Сорг
Оливер Сорг
90
0
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
0
Муйджа
Менсур Муйджа
90
0
Шустер
Юлиан Шустер
15'
15'
90
0
Шмид
Джонатан Шмид
90
0
Дарида
Владимир Дарида
90
0
Геде
Карим Геде
90
0
Клаус
Феликс Клаус
53'
53'
75
0
Мехмеди
Адмир Мехмеди
59'
59'
82
Запасные
0
Шволов
Александер Шволов
0
Хен
Иммануэль Хен
0
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
0
Коклен
Франсис Коклен
0
Керк
Себастьян Керк
0
Цулехнер
Филипп Цулехнер
Вердер
мин
0
Вольф
Рафаэль Вольф
90
0
Предль
Себастьян Предль
90
0
Калдирола
Лука Калдирола
90
0
Игньевски
Александар Игньевски
90
0
Лукимия-Мулонготи
Ассани Лукимия-Мулонготи
90
0
Обраньяк
Людовик Обраньяк
66
0
Хант
Аарон Хант
90
0
Баргфреде
Филипп Баргфреде
81
0
Макиади
Седрик Макиади
90
0
Юнузович
Златко Юнузович
90
0
Ди Санто
Франко Ди Санто
65
Запасные
0
Милиц
Себастьян Милиц
0
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
0
Фритц
Клеменс Фритц
0
Элиа
Эльеро Элиа
0
Кроос
Феликс Кроос
0
Айчичек
Левент Айчичек
0
Петерсен
Нильс Петерсен
70'