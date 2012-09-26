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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Шмид 36
1:2
Матч завершен
Вердер
Бремен
Акпала 47
Хант 59
Бундеслига, 5 тур
Бундеслига,
5 тур
Германия
26 сент. 2012, 21:00 МСК
26.09.2012, 21:00 МСК
среда
Торстен Кинхефер
Торстен Кинхефер
Главный Судья
Составы
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Дианье
Фаллу Дианье
90
0
Сорг
Оливер Сорг
90
0
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
0
Муйджа
Менсур Муйджа
90
0
Шустер
Юлиан Шустер
90
0
Макиади
Седрик Макиади
90
0
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
90
0
Шмид
Джонатан Шмид
36'
36'
90
0
Геде
Карим Геде
69
0
Крузе
Макс Крузе
64
Запасные
0
Шволов
Александер Шволов
0
Крмас
Павел Крмас
0
Хеденстад
Вегар Хеденстад
0
Флум
Йоханнес Флум
0
Путило
Антон Путило
0
Фрайс
Себастьян Фрайс
0
Йендришек
Эрик Йендришек
Вердер
мин
0
Милиц
Себастьян Милиц
90
0
Предль
Себастьян Предль
90
0
Фритц
Клеменс Фритц
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Шмитц
Лукас Шмитц
90
0
Элиа
Эльеро Элиа
81
0
Юнузович
Златко Юнузович
90
0
Хант
Аарон Хант
59'
59'
90
0
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
0
Арнаутович
Марко Арнаутович
90
0
Акпала
Джозеф Акпала
47'
47'
67
Запасные
0
Вольф
Рафаэль Вольф
0
Игньевски
Александар Игньевски
0
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
0
Баргфреде
Филипп Баргфреде
0
Экичи
Мехмет Экичи
0
Кроос
Феликс Кроос
0
Петерсен
Нильс Петерсен