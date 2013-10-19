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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Вердер
Бремен
0:0
Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Бундеслига, 9 тур
Бундеслига,
9 тур
Германия
19 окт. 2013, 16:30 МСК
19.10.2013, 16:30 МСК
суббота
Флориан Майер
Флориан Майер
Главный Судья
Составы
Вердер
мин
0
Милиц
Себастьян Милиц
90
0
Предль
Себастьян Предль
90
0
Калдирола
Лука Калдирола
90
0
Фритц
Клеменс Фритц
90
0
Гарсия
Сантьяго Гарсия
90
0
Элиа
Эльеро Элиа
90
0
Хант
Аарон Хант
90
0
Макиади
Седрик Макиади
90
0
Юнузович
Златко Юнузович
80
0
Кроос
Феликс Кроос
90
0
Петерсен
Нильс Петерсен
90
Запасные
0
Вольф
Рафаэль Вольф
0
Шмитц
Лукас Шмитц
0
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
0
Лукимия-Мулонготи
Ассани Лукимия-Мулонготи
0
Экичи
Мехмет Экичи
0
Йилдырим
Озкан Йилдырим
0
Лоренцен
Мельфин Лоренцен
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Дианье
Фаллу Дианье
90
0
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
0
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
90
0
Пиларж
Вацлав Пиларж
69
0
Шустер
Юлиан Шустер
90
0
Хефлер
Николас Хефлер
83
0
Шмид
Джонатан Шмид
90
0
Клаус
Феликс Клаус
74
0
Фрайс
Себастьян Фрайс
90
0
Мехмеди
Адмир Мехмеди
90
Запасные
0
Шволов
Александер Шволов
0
Крмас
Павел Крмас
0
Шрамль
Тим Шрамль
0
Фернандес
Желсон Фернандес
0
Коклен
Франсис Коклен
0
Геде
Карим Геде
0
Цук
Хендрик Цук