Матч завершен
Вердер
Бремен
Петерсен 39
Петерсен 65
2:3
Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Крузе 36
Калиджиури 54
Гинтер 71
Бундеслига, 22 тур

Бундеслига,

22 тур

Германия
16 февр. 2013, 17:30 МСК
16.02.2013, 17:30 МСК
суббота
Петер Зиппель
Петер Зиппель
Главный Судья
Составы
Вердер
мин
0
Милиц
Себастьян Милиц
90
0
Шмитц
Лукас Шмитц
90
0
Предль
Себастьян Предль
90
0
Игньевски
Александар Игньевски
90
0
Лукимия-Мулонготи
Ассани Лукимия-Мулонготи
90
0
Фритц
Клеменс Фритц
90
0
Элиа
Эльеро Элиа
81
0
Юнузович
Златко Юнузович
74
0
Экичи
Мехмет Экичи
54
0
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
0
Петерсен
Нильс Петерсен
39'
65'
39', 65'
90
Запасные
0
Штребингер
Рихард Штребингер
0
Хартерц
Флориан Хартерц
0
Павлович
Матео Павлович
0
Трибулл
Том Трибулл
0
Йилдырим
Озкан Йилдырим
0
Арнаутович
Марко Арнаутович
0
Акпала
Джозеф Акпала
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Хеденстад
Вегар Хеденстад
58
0
Дианье
Фаллу Дианье
90
0
Сорг
Оливер Сорг
90
0
Гинтер
Маттиас Гинтер
71'
71'
90
0
Шустер
Юлиан Шустер
90
0
Макиади
Седрик Макиади
90
0
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
54'
54'
90
0
Геде
Карим Геде
82
0
Розенталь
Ян Розенталь
88
0
Крузе
Макс Крузе
36'
36'
90
Запасные
0
Шволов
Александер Шволов
0
Хен
Иммануэль Хен
0
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
0
Флум
Йоханнес Флум
0
Лаис
Марк Лаис
0
Терраццино
Марко Терраццино
0
Сантини
Иван Сантини