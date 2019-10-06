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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
0:0
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Примера, 8 тур
Примера,
8 тур
Испания
6 окт. 2019, 17:00 МСК
6.10.2019, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Вальядолид
мин
1
Масип
Жорди Масип
90
4
Кико
Кико
90
22
Мартинес
Начо Мартинес
90
17
Мойяно
Хави Мойяно
90
27
Салису
Мохаммед Салису
90
21
Мичел
Мичел
90
19
Вилья
Тони Вилья
90
10
Плано
Оскар Плано
90
24
Фернандес
Хоакин Фернандес
90
20
Рамирес
Сандро Рамирес
90
7
Гвардиола
Серхи Гвардиола
90
Запасные
13
Лунин
Андрей Лунин
11
Эрвияс
Пабло Эрвияс
18
Антонито
Антонито
8
Ануар
Ануар
9
Унал
Энес Унал
23
Рубио
Вальдо Рубио
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
90
15
Савич
Стефан Савич
90
2
Хименес
Хосе-Мария Хименес
90
23
Триппьер
Киран Триппьер
90
12
Лоди
Ренан Лоди
90
6
Коке
Коке
90
8
Ньигес
Сауль Ньигес
90
5
Томас
Томас
90
7
Фелиш
Жоау Фелиш
90
19
Коста
Диего Коста
90
9
Мората
Альваро Мората
90
Запасные
1
Адан
Антонио Адан
4
Ариас
Сантьяго Ариас
18
Фелипе
Аугусто Фелипе
16
Эррера
Эктор Эррера
11
Лемар
Тома Лемар
10
Корреа
Анхель Корреа
14
Льоренте
Маркос Льоренте