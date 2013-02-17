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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
0:3
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Фалькао 11
Коста 53
Родригес 90
Примера, 24 тур
Примера,
24 тур
Испания
17 февр. 2013, 21:00 МСК
17.02.2013, 21:00 МСК
воскресенье
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
Главный Судья
Составы
Вальядолид
мин
0
Эрнандес
Дани Эрнандес
90
0
Пенья
Карлос Пенья
90
0
Руэда
Хесус Руэда
90
0
Рукавина
Антонио Рукавина
90
0
Баленсиага
Микель Баленсиага
90
0
Гонсалес
Оскар Гонсалес
90
0
Рубио
Альваро Рубио
90
0
Омар
Омар
71
0
Састре
Луис Састре
76
0
Ларссон
Даниэль Ларссон
90
0
Гуэрра
Хави Гуэрра
55
Запасные
0
Хименес
Хайме Хименес
0
Бараха
Хавьер Бараха
0
Касадо
Иван Касадо
0
Пенья
Рубен Пенья
0
Манушу
Манушу
0
Буэно
Альберто Буэно
0
Рама
Вальдет Рама
Атлетико
мин
0
Куртуа
Тибо Куртуа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Годин
Диего Годин
90
0
Миранда
Жоао Миранда
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Габи
Габи
90
0
Тиагу
Тиагу
90
0
Туран
Арда Туран
75
0
Коке
Коке
89
0
Коста
Диего Коста
53'
53'
83
0
Фалькао
Радамель Фалькао
11'
11'
90
Запасные
0
Асенхо
Серхио Асенхо
0
Диас
Ката Диас
0
Инсуа
Эмилиано Инсуа
0
Суарес
Марио Суарес
0
Родригес
Кристиан Родригес
90'
0
Гарсия
Рауль Гарсия
0
Адриан
Адриан