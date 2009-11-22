Матч завершен
Ювентус
Турин
Гроссо 51
1:0
Матч завершен
Удинезе
Удине
Серия А, 13 тур

Серия А,

13 тур

Италия
22 нояб. 2009, 22:45 МСК
22.11.2009, 22:45 МСК
воскресенье
Кристиан Бриги
Кристиан Бриги
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
0
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
0
Гроссо
Фабио Гроссо
51'
51'
90
0
Каннаваро
Фабио Каннаваро
90
0
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
0
Касерес
Мартин Касерес
90
0
Мело
Фелипе Мело
52
0
Джовинко
Себастьян Джовинко
52
0
Амаури
Амаури
90
0
Поульсен
Кристиан Поульсен
90
0
Каморанези
Мауро Каморанези
90
0
Диего
Диего
86
Запасные
0
Маннингер
Александр Маннингер
0
Легротталье
Никола Легротталье
0
Грыгера
Зденек Грыгера
0
Де Челье
Паоло Де Челье
0
Сиссоко
Мохаммед Сиссоко
0
Дель Пьеро
Алессандро Дель Пьеро
0
Иммобиле
Чиро Иммобиле
Удинезе
мин
0
Ханданович
Самир Ханданович
90
0
Лукович
Александар Лукович
90
0
Кода
Андреа Кода
90
0
Сапата
Кристиан Сапата
90
0
Баста
Душан Баста
90
0
Асамоа
Квадво Асамоа
90
0
Д'Агостино
Гаэтано Д'Агостино
90
0
Исла
Маурисио Исла
87
0
Лоди
Франческо Лоди
58
0
Инлер
Гекхан Инлер
83
0
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
90
Запасные
0
Беларди
Эмануэле Беларди
0
Фелипе
Фелипе
0
Домицци
Маурицио Домицци
0
Саммарко
Паоло Саммарко
0
Хайме
Хайме
0
Корради
Бернардо Корради
0
Куадрадо
Хуан Куадрадо