Удинезе - Ювентус: 02 мая 2021 смотреть онлайн

Удинезе
Удине
-:-

Удинезе - Ювентус: 02 мая 2021 смотреть онлайн

Ювентус
Турин
Серия А, 34 тур

Серия А,

34 тур

Италия
2 мая 2021, 19:00 МСК
2.05.2021, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Удинезе
мин
1
Муссо
Хуан Муссо
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
14
Бонифази
Кевин Бонифази
50
Бекао
Родриго Бекао
19
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
16
Молина
Науэль Молина
11
Уолес
Уолес
10
де Пауль
Родриго де Пауль
6
Макенго
Жан-Виктор Макенго
37
Перейра
Роберто Перейра
32
Льоренте
Фернандо Льоренте
Запасные
96
Скуффет
Симоне Скуффет
-
31
Гаспарини
Мануэль Гаспарини
-
87
Де Майо
Себастьян Де Майо
-
3
Самир
Самир
-
22
Арслан
Толгай-Али Арслан
-
5
Оувеян
Томас Оувеян
-
45
Форестьери
Фернандо Форестьери
-
7
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
-
90
Зеегелар
Марвин Зеегелар
-
30
Несторовски
Илия Несторовски
-
29
Мичин
Петар Мичин
-
21
Браф
Джейден Браф
-
Ювентус
мин
1
Щесны
Войцех Щесны
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
4
де Лигт
Матейс де Лигт
13
Данило
Данило
7
Роналду
Криштиану Роналду
25
Рабьо
Адриан Рабьо
5
Артур
Артур
33
Бернардески
Федерико Бернардески
22
Кьеза
Федерико Кьеза
44
Кулушевски
Деян Кулушевски
9
Мората
Альваро Мората
Запасные
77
Буффон
Джанлуиджи Буффон
-
31
Пинсольо
Карло Пинсольо
-
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
-
38
Фработта
Джанлука Фработта
-
37
Дрэгушин
Раду Дрэгушин
-
36
Ди Пардо
Алессандро Ди Пардо
-
30
Бентанкур
Родриго Бентанкур
-
14
МакКенни
Уэстон МакКенни
-
41
Фаджоли
Николо Фаджоли
-

Прошлые матчи

03.01.2021 03 янв. 2021 вс 22:45
Ювентус
4 : 1
Удинезе
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 22:45
Ювентус
4
Удинезе
1
23.07.2020 23 июля 2020 чт 20:30
Удинезе
2 : 1
Ювентус
23.07.2020 23 июля 2020 чт 20:30
Удинезе
2
Ювентус
1
15.01.2020 15 янв. 2020 ср 22:45
Ювентус
4 : 0
Удинезе
15.01.2020 15 янв. 2020 ср 22:45
Ювентус
4
Удинезе
0
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 17:00
Ювентус
3 : 1
Удинезе
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 17:00
Ювентус
3
Удинезе
1
08.03.2019 08 марта 2019 пт 22:30
Ювентус
4 : 1
Удинезе
08.03.2019 08 марта 2019 пт 22:30
Ювентус
4
Удинезе
1
06.10.2018 06 окт. 2018 сб 19:00
Удинезе
0 : 2
Ювентус
06.10.2018 06 окт. 2018 сб 19:00
Удинезе
0
Ювентус
2
11.03.2018 11 марта 2018 вс 17:00
Ювентус
2 : 0
Удинезе
11.03.2018 11 марта 2018 вс 17:00
Ювентус
2
Удинезе
0
22.10.2017 22 окт. 2017 вс 19:00
Удинезе
2 : 6
Ювентус
22.10.2017 22 окт. 2017 вс 19:00
Удинезе
2
Ювентус
6
05.03.2017 05 марта 2017 вс 17:00
Удинезе
1 : 1
Ювентус
05.03.2017 05 марта 2017 вс 17:00
Удинезе
1
Ювентус
1
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 21:45
Ювентус
2 : 1
Удинезе
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 21:45
Ювентус
2
Удинезе
1
17.01.2016 17 янв. 2016 вс 17:00
Удинезе
0 : 4
Ювентус
17.01.2016 17 янв. 2016 вс 17:00
Удинезе
0
Ювентус
4
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 19:00
Ювентус
0 : 1
Удинезе
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 19:00
Ювентус
0
Удинезе
1
01.02.2015 01 февр. 2015 вс 17:00
Удинезе
0 : 0
Ювентус
01.02.2015 01 февр. 2015 вс 17:00
Удинезе
0
Ювентус
0
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 21:45
Ювентус
2 : 0
Удинезе
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 21:45
Ювентус
2
Удинезе
0
14.04.2014 14 апр. 2014 пн 21:45
Удинезе
0 : 2
Ювентус
14.04.2014 14 апр. 2014 пн 21:45
Удинезе
0
Ювентус
2
01.12.2013 01 дек. 2013 вс 20:30
Ювентус
1 : 0
Удинезе
01.12.2013 01 дек. 2013 вс 20:30
Ювентус
1
Удинезе
0
19.01.2013 19 янв. 2013 сб 22:45
Ювентус
4 : 0
Удинезе
19.01.2013 19 янв. 2013 сб 22:45
Ювентус
4
Удинезе
0
02.09.2012 02 сент. 2012 вс 19:00
Удинезе
1 : 4
Ювентус
02.09.2012 02 сент. 2012 вс 19:00
Удинезе
1
Ювентус
4
28.01.2012 28 янв. 2012 сб 22:45
Ювентус
2 : 1
Удинезе
28.01.2012 28 янв. 2012 сб 22:45
Ювентус
2
Удинезе
1
21.12.2011 21 дек. 2011 ср 20:00
Удинезе
0 : 0
Ювентус
21.12.2011 21 дек. 2011 ср 20:00
Удинезе
0
Ювентус
0

Новости

Ооочень далекий разбег мастера штрафных из «Порту». Разогнался – и пальнул между ног Роналду
#Сержиу Оливейра
10 марта, 02:19
Кьеза мазал по пустым воротам, но дотащил «Ювентус» до овертайма. А без него – вылет
#Федерико Кьеза
10 марта, 01:40
Есть три примера, когда Роналду вытаскивал свои клубы после поражения в плей-офф ЛЧ. Будет ли четвертый с «Порту»?
#Криштиану Роналду
18 февраля, 02:18
«Ювентус» привез смешной гол на 63-й секунде – соперник подкатился под вратаря и забил
1
#Лига чемпионов
17 февраля, 23:48
1
Все трансферы последнего дня. «Ливерпуль» получил двух защитников, Хедира перешел в «Герту», в «Аталанте» – новый украинец
#Сами Хедира
02 февраля, 02:35
# Новости матча
Гайч забил победный мяч в игре с «Ювентусом». Это его второй гол в Италии
21 марта, 18:51
Роналду сыграл 600-й матч в высших дивизионах
14 марта, 22:09
Месси и Роналду не сыграют в четвертьфинале ЛЧ впервые за 16 лет
11 марта, 10:38
Роналду впервые за 15 лет не забил в плей-офф ЛЧ
10 марта, 10:30
«Ювентус» вылетел от «Порту» в овертайме, играя в большинстве. Это его второй подряд вылет в 1/8 финала ЛЧ
10 марта, 01:43
«Ювентус» выкупил Маккенни у «Шальке». Цена трансфера – 18,5 млн евро
03 марта, 17:20
Кокорин сыграл второй матч за «Фиорентину»: вышел на замену и получил желтую карточку
28 февраля, 19:06
Буффон получил штраф в 5 тысяч евро за богохульство
18 февраля, 20:12