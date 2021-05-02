Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Артем Дзюба
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Александр Головин
Сердар Азмун
Месут Озил
Федор Чалов
Квинси Промес
Эльдор Шомуродов
Россия
Мальта
США
Норвегия
Белоруссия
Непал
Китай
Австралия
Болгария
Англия
Сан-Марино
Спартак
Манчестер Сити
Ливерпуль
ЦСКА
Барселона
Локомотив
Краснодар
Ростов
Реал
Зенит
Бавария
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Главная
Футбол
Матч-Центр
Серия А
Удинезе VS Ювентус
Поделиться:
Удинезе - Ювентус: 02 мая 2021 смотреть онлайн
Удинезе
Удине
-:-
Удинезе - Ювентус: 02 мая 2021 смотреть онлайн
Ювентус
Турин
Серия А, 34 тур
Серия А,
34 тур
Италия
2 мая 2021, 19:00 МСК
2.05.2021, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Удинезе
мин
1
Муссо
Хуан Муссо
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
14
Бонифази
Кевин Бонифази
50
Бекао
Родриго Бекао
19
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
16
Молина
Науэль Молина
11
Уолес
Уолес
10
де Пауль
Родриго де Пауль
6
Макенго
Жан-Виктор Макенго
37
Перейра
Роберто Перейра
32
Льоренте
Фернандо Льоренте
Запасные
96
Скуффет
Симоне Скуффет
-
31
Гаспарини
Мануэль Гаспарини
-
87
Де Майо
Себастьян Де Майо
-
3
Самир
Самир
-
22
Арслан
Толгай-Али Арслан
-
5
Оувеян
Томас Оувеян
-
45
Форестьери
Фернандо Форестьери
-
7
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
-
90
Зеегелар
Марвин Зеегелар
-
30
Несторовски
Илия Несторовски
-
29
Мичин
Петар Мичин
-
21
Браф
Джейден Браф
-
Ювентус
мин
1
Щесны
Войцех Щесны
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
4
де Лигт
Матейс де Лигт
13
Данило
Данило
7
Роналду
Криштиану Роналду
25
Рабьо
Адриан Рабьо
5
Артур
Артур
33
Бернардески
Федерико Бернардески
22
Кьеза
Федерико Кьеза
44
Кулушевски
Деян Кулушевски
9
Мората
Альваро Мората
Запасные
77
Буффон
Джанлуиджи Буффон
-
31
Пинсольо
Карло Пинсольо
-
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
-
38
Фработта
Джанлука Фработта
-
37
Дрэгушин
Раду Дрэгушин
-
36
Ди Пардо
Алессандро Ди Пардо
-
30
Бентанкур
Родриго Бентанкур
-
14
МакКенни
Уэстон МакКенни
-
41
Фаджоли
Николо Фаджоли
-
Прошлые матчи
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
22:45
Ювентус
4 : 1
Удинезе
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
22:45
Ювентус
4
Удинезе
1
23.07.2020
23 июля 2020
чт
20:30
Удинезе
2 : 1
Ювентус
23.07.2020
23 июля 2020
чт
20:30
Удинезе
2
Ювентус
1
15.01.2020
15 янв. 2020
ср
22:45
Ювентус
4 : 0
Удинезе
15.01.2020
15 янв. 2020
ср
22:45
Ювентус
4
Удинезе
0
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
Ювентус
3 : 1
Удинезе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
Ювентус
3
Удинезе
1
08.03.2019
08 марта 2019
пт
22:30
Ювентус
4 : 1
Удинезе
08.03.2019
08 марта 2019
пт
22:30
Ювентус
4
Удинезе
1
06.10.2018
06 окт. 2018
сб
19:00
Удинезе
0 : 2
Ювентус
06.10.2018
06 окт. 2018
сб
19:00
Удинезе
0
Ювентус
2
11.03.2018
11 марта 2018
вс
17:00
Ювентус
2 : 0
Удинезе
11.03.2018
11 марта 2018
вс
17:00
Ювентус
2
Удинезе
0
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
19:00
Удинезе
2 : 6
Ювентус
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
19:00
Удинезе
2
Ювентус
6
05.03.2017
05 марта 2017
вс
17:00
Удинезе
1 : 1
Ювентус
05.03.2017
05 марта 2017
вс
17:00
Удинезе
1
Ювентус
1
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
21:45
Ювентус
2 : 1
Удинезе
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
21:45
Ювентус
2
Удинезе
1
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
17:00
Удинезе
0 : 4
Ювентус
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
17:00
Удинезе
0
Ювентус
4
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
19:00
Ювентус
0 : 1
Удинезе
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
19:00
Ювентус
0
Удинезе
1
01.02.2015
01 февр. 2015
вс
17:00
Удинезе
0 : 0
Ювентус
01.02.2015
01 февр. 2015
вс
17:00
Удинезе
0
Ювентус
0
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
21:45
Ювентус
2 : 0
Удинезе
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
21:45
Ювентус
2
Удинезе
0
14.04.2014
14 апр. 2014
пн
21:45
Удинезе
0 : 2
Ювентус
14.04.2014
14 апр. 2014
пн
21:45
Удинезе
0
Ювентус
2
01.12.2013
01 дек. 2013
вс
20:30
Ювентус
1 : 0
Удинезе
01.12.2013
01 дек. 2013
вс
20:30
Ювентус
1
Удинезе
0
19.01.2013
19 янв. 2013
сб
22:45
Ювентус
4 : 0
Удинезе
19.01.2013
19 янв. 2013
сб
22:45
Ювентус
4
Удинезе
0
02.09.2012
02 сент. 2012
вс
19:00
Удинезе
1 : 4
Ювентус
02.09.2012
02 сент. 2012
вс
19:00
Удинезе
1
Ювентус
4
28.01.2012
28 янв. 2012
сб
22:45
Ювентус
2 : 1
Удинезе
28.01.2012
28 янв. 2012
сб
22:45
Ювентус
2
Удинезе
1
21.12.2011
21 дек. 2011
ср
20:00
Удинезе
0 : 0
Ювентус
21.12.2011
21 дек. 2011
ср
20:00
Удинезе
0
Ювентус
0
Показать еще
Новости
Ооочень далекий разбег мастера штрафных из «Порту». Разогнался – и пальнул между ног Роналду
#Сержиу Оливейра
10 марта, 02:19
Кьеза мазал по пустым воротам, но дотащил «Ювентус» до овертайма. А без него – вылет
#Федерико Кьеза
10 марта, 01:40
Есть три примера, когда Роналду вытаскивал свои клубы после поражения в плей-офф ЛЧ. Будет ли четвертый с «Порту»?
#Криштиану Роналду
18 февраля, 02:18
«Ювентус» привез смешной гол на 63-й секунде – соперник подкатился под вратаря и забил
1
#Лига чемпионов
17 февраля, 23:48
1
Все трансферы последнего дня. «Ливерпуль» получил двух защитников, Хедира перешел в «Герту», в «Аталанте» – новый украинец
#Сами Хедира
02 февраля, 02:35
#
Новости матча
Гайч забил победный мяч в игре с «Ювентусом». Это его второй гол в Италии
21 марта, 18:51
Роналду сыграл 600-й матч в высших дивизионах
14 марта, 22:09
Месси и Роналду не сыграют в четвертьфинале ЛЧ впервые за 16 лет
11 марта, 10:38
Роналду впервые за 15 лет не забил в плей-офф ЛЧ
10 марта, 10:30
«Ювентус» вылетел от «Порту» в овертайме, играя в большинстве. Это его второй подряд вылет в 1/8 финала ЛЧ
10 марта, 01:43
«Ювентус» выкупил Маккенни у «Шальке». Цена трансфера – 18,5 млн евро
03 марта, 17:20
Кокорин сыграл второй матч за «Фиорентину»: вышел на замену и получил желтую карточку
28 февраля, 19:06
Буффон получил штраф в 5 тысяч евро за богохульство
18 февраля, 20:12