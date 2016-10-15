Матч завершен
Ювентус
Турин
Дибала 43
Дибала 51
2:1
Матч завершен
Удинезе
Удине
Янкто 30
Серия А, 8 тур

Серия А,

8 тур

Италия
15 окт. 2016, 21:45 МСК
15.10.2016, 21:45 МСК
суббота
Клаудио Гавиллуччи
Клаудио Гавиллуччи
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
12
Сандро
Алекс Сандро
90
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
33
Эвра
Патрис Эвра
90
15
Барцальи
Андреа Барцальи
90
4
Бенатиа
Медхи Бенатиа
70
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
11
Эрнанес
Эрнанес
90
18
Лемина
Марио Лемина
90
7
Куадрадо
Хуан Куадрадо
90
17
Манджукич
Марио Манджукич
66
21
Дибала
Пауло Дибала
43'
51'
43'
51'
82
Запасные
32
Аудеро
Эмиль Аудеро
25
Нето
Нето
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
14
Матиелло
Федерико Матиелло
6
Хедира
Сами Хедира
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
5
Пьянич
Миралем Пьянич
27
Стураро
Стефано Стураро
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
34
Кен
Мойзе Кен
Удинезе
мин
14
Янкто
Якуб Янкто
30'
30'
75
1
Карнезис
Орестис Карнезис
90
30
Фелипе
Фелипе
90
2
Ваге
Молла Ваге
90
5
Данило
Данило
90
3
Самир
Самир
45
26
Кумс
Свен Кумс
90
10
де Пауль
Родриго де Пауль
55
6
Фофана
Секо Фофана
90
77
Теро
Сирил Теро
90
9
Сапата
Дуван Сапата
90
Запасные
22
Скуффет
Симоне Скуффет
25
Перисан
Самуэле Перисан
75
Арто
Томас Арто
4
Анджелла
Габриэле Анджелла
7
Армеро
Пабло Армеро
53
Аднан
Али Аднан
95
Эвангелиста
Лукас Эвангелиста
99
Балич
Андрия Балич
19
Ридер
Ридер
18
Перица
Стипе Перица
11
Пеньяранда
Адальберто Пеньяранда